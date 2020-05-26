شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من أين يأتى زوار محطة الفضاء الدولية؟ أمريكا وروسيا فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة SpaceX مؤخرا أنها ستجري أول إطلاق فضائي مأهول يوم 27 مايو، حيث سيتم نقل رائدى الفضاء Bob Behnken وDoug Hurley في كبسولة الشركة Crew Dragon والسفر إلى محطة الفضاء الدولية.

وبحسب موقع statista الأمريكى، ففي إطار برنامج يعرف باسم Commercial Crew، دعمت وكالة ناسا تطوير Crew Dragon كبديل لمكوك الفضاء، كما تعتقد أن العمل مع شركة Elon Musk قد وفر دافعي الضرائب الأمريكيين في مكان ما بين 20 و30 مليار دولار.

وبينما يستعد آخر الزائرين لرحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية، ما هي الجنسيات التي يمكن أن تدعي أنها زارت محطة الفضاء بشكل متكرر؟ وفقًا لبيانات وكالة ناسا، فإن الغالبية العظمى من رواد الفضاء الذين سافروا إلى محطة الفضاء الدولية حتى الآن كانوا أمريكيين - 151 في المجموع، فيما تحتل روسيا المركز الثاني على مستوى 48، بينما تحتل اليابان المركز الثالث برصيد تسعة، وقد تم إطلاق المحطة الفضائية الدولية في عام 1998 وزارها 240 شخصًا من 19 دولة منذ عام 2000، وفيما يلى نعرض أبرز الدول وعدد رواد فضائها الذين زاروا محطة الفضاء الدولية كما يلى:

- الولايات المتحدة: 151 زائر

- روسيا: 48 زائر

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- اليابان: 9 زوار

- كندا: 8 زوار

- إيطاليا: 5 زوار

- فرنسا: 4 زوار

- ألمانيا: 3 زوار

- بلجيكا / السويد / البرازيل / الدنمارك / كازاخستان/ أسبانيا / بريطانيا / ماليزيا/ جنوب أفريقيا/ كوريا الجنوبية / الإمارات العربية " زائر واحد فقط.