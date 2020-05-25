شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم تدفع ناسا لروادها للفضاء؟.. لن تصدق مرتباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخاطر رواد الفضاء بحياتهم من أجل أداء مهامهم والقيام بوظيفتهم على الوجه الأكمل، لذلك ربما يكون من غير المستغرب أن يحصلوا على أموال جيدة مقابل العمل الذي يقومون به، لكن كم بالضبط؟ حسنًا، يجب أن تتذكر أن رائد الفضاء ليس عادةً هو أول عمل لشخص ما، ففي كثير من الأحيان، يتم اختبار الطيارين، إذ يطلب من أي رائد فضاء خبرة مهنية لمدة ثلاث سنوات أو 1000 ساعة طيران في طائرة قبل أن يتمكن من التأهل.

كما أنهم مطالبون بالحصول على درجات علمية في العلوم أو الهندسة أو الرياضيات ويجب أن يجتازوا عملية اختيار صارمة أصعب بكثير من الالتحاق بأي جامعة أخرى، لكن رغم ذلك تدفع ناسا للموظفين على نطاق يسمى الجدول العام للحكومة الاتحادية.

وبحسب موقع metro البريطانى، فإن رواد الفضاء يتم توظيفهم على درجات مختلفة، تعرف باسم GS-12 وGS-13، ويوجد في كل صف "خطوات" عديدة تبدأ من 1 إلى 10 وتستند إلى الأداء وسنوات الخدمة.

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فإذا كنت رائد فضاء جديدًا في GS-12 الخطوة 1، فستحصل على راتب 66167 دولارًا سنويًا أي حوالى 5513.9 دولار شهريا، وإذا انتقلت إلى الخطوة 10 من GS-12، فستحصل مقابل ذلك على 86،021 دولارًا سنويًا، أي حوالى 7,168 دولار شهريا، أما إذا كنت رائد فضاء ممتازًا وعملت لسنوات عديدة، فقد تكون في الخطوة 10 من GS-13 تكسب 102288 دولارًا سنويًا، أي حوالى 8,524 شهريا، وفقًا لوكالة ناسا.

لكن الجدول العام هو مجرد دليل، حيث قد يتلقى رواد الفضاء أكثر أو أقل اعتمادًا على المواقع التي يعملون فيها أو المهام التي يشاركون فيها، حيث تبحث ناسا حاليًا عن الجيل التالي من رواد الفضاء للعودة إلى القمر وفي النهاية إلى المريخ، وفي قائمة الوظائف، أدرجت وكالة الفضاء نطاق راتب يتراوح بين 104،898 دولارًا إلى 161،141 دولارًا سنويًا.

ومن المقرر أن يحصل رائدا الفضاء دوجلاس هيرلي وروبرت بهنكن على رواتبهما في وقت لاحق من هذا الشهر عندما يغادران إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سبيس إكس كرو دراجون للمرة الأولى، ومن المقرر أن يتم الإطلاق في 27 مايو من كيب كانافيرال في فلوريدا.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها ناسا رواد فضاء من الأراضي الأمريكية منذ عام 2011، ومنذ اعتزال مكوك الفضاء، اعتمدت ناسا على الصواريخ الروسية لنقل طاقمها إلى محطة الفضاء الدولية، وسيكون إطلاق الأسبوع المقبل لحظة كبيرة لكل من وكالة ناسا وSpaceX.