Huawei تزيح الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Enjoy Z 5G مع شاشة 90Hz، والدعم لشبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor X10 5G بإعتباره هاتف 5G إقتصادي يضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وثلاث كاميرات في الخلف. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت الشركة الأم، Huawei الآن بالكشف عن بديلها الخاص والذي يحمل مواصفات تقنية مماثلة بسعر إقتصادي أكثر يُدعى Huawei Enjoy Z 5G.

الهاتف Huawei Enjoy Z 5G الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.

وعلاوة على ذلك، فقد تأكد لنا أن الهاتف Huawei Enjoy Z 5G الجديد يضم أيضًا ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 40 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1 الأحدث من الشركة ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

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الهاتف Huawei Enjoy Z 5G سيكون متوفرًا باللون الأزرق والأسود والزهري، وسيُكلف ما يُعادل 238 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، وما يُعادل 266 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، في حين ستُكلف نسخة 8GB/128GB ما يُعادل 308 دولار أمريكي.