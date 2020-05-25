شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وانت بتعيد في البيت.. 6 ألعاب جماعية هتخليك تستمتع مع أصحابك كأنك معاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعتبر قضاء العيد في المنزل حائل أمام المستخدم يمنعه من التواصل مع الأهل والأصدقاء، حيث توجد عشرات الألعاب المميزة على الهواتف الذكية التى يمكن من خلالها للمستخدمين أن يحظوا بالكثير من المتعة والترفيه مع الأهل والأصدقاء، خاصة وأن العديد منها يتميز بكونه من الألعاب الجماعية التفاعلية، والتى نعرض أبرزها كما يلى:

- لعبة PUBG Mobile: تمنح هذه اللعبة للمستخدمين فرصة لقضاء بعض الوقت مع أصدقائه وعائلته رقميًا، حيث تأتي اللعبة أيضًا بميزة الدردشة داخل اللعبة التي تسمح للاعبين بالتحدث مع زملائهم الآخرين أثناء اللعب، وتقدم اللعبة العديد من أوضاع اللعبة المختلفة مثل Team Deathmatch، ووضع Battle Royale وغيرها.

-لعبة Asphalt 9: Legends -لعبة Asphalt 9: Legends واحدة من الألعاب الأكثر شعبية، حيث تتيح للمستخدم قيادة سيارة مفرطة الحركة، مع خرائط تفصيلية، ومنافسين صعبين، فضلا عن العديد من المميزات الأخرى التى توفرها اللعبة للمستخدمين، حيث تعد واحدة من أفضل ألعاب سباقات السيارات، وعند إنشاء المستخدم لحساب داخل اللعبة، يمكنه اللعب مع أصدقائهم بكل سهولة والدخول معهم في تنافس وسباقات مختلفة.

لعبة Call of Duty: Mobile: تقدم الكثير من الخرائط وأنماط الألعاب للاختيار من بينها، وقد تم تطوير اللعبة بشكل مشترك بواسطة Tencent Games، وهو أيضًا مطور PUBG Mobile، وتتميز اللعبة بديناميكيات ألعاب مشابهة بالإضافة إلى عناصر تحكم متجاوبة، وتحتوي Call of Duty Mobile أيضًا على ميزة الدردشة داخل اللعبة التي تسمح للاعبين بالتواصل مع زملائهم في الفريق. Advertisements

- لعبة Clash of Clans: هي لعبة استراتيجية من منظور شخص ثالث حيث يمكن للاعبين إنشاء عشيرة أو الانضمام إليها واللعب معًا، وتسمح اللعبة للاعبين ببناء قريتهم، وتربية عشيرة، وخوض الحرب للدفاع عن القرية، وقد تلقت اللعبة مؤخرًا تحديثًا جديدًا يجلب عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة مثل Town Hall 13 الجديدة والأبطال وغيرها المزيد، حيث يمكن إنشاء "قلعة" أو عشيرة تضم العديد من الأصدقاء بكل سهولة واللعب معهم.

- لعبة 8 Ball Pool: تعد Ball Pool مصنفة على أنها لعبة البلياردو متعددة اللاعبين رقم 1 المجانية على الأجهزة المحمولة، وتدعم اللعبة وضع 1vs1 متعدد اللاعبين وتأتي مع عناصر تحكم تعمل باللمس سهلة الاستخدام، حيث يمكن من خلالها للمستخدمين التواصل مع أصدقائهم وممارسة اللعبة معهم بكل سهولة ويسر.