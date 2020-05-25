Realme تُعلن أيضًا عن البطاريات المحمولة Realme 30W Dart و Realme Power Bank 2

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات مؤتمرها الصحفي الذي عقدته بالتزامن عبر الإنترنت في كل من الصين والهند والذي كشفت فيه عن العديد من المنتجات الجديدة، بما في ذلك الهاتف الذكي Realme X50 Pro Player والساعة الذكية Realme Watch، والسماعات اللاسلكية Realme Buds Q و Realme Buds Air Neo. قامت شركة Realme كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن البطاريات المحمولة Realme 30W Dart و Realme Power Bank 2.

بالنسبة للبطارية المحمولة Realme 30W Dart، فهي تمتاز بسعة إجمالية قدرها 10000mAh، وبقدرتها على شحنها نفسها والأجهزة الأخرى بقوة 30W. وعلى ما يبدو، هذه البطارية المحمولة ستكون حصرية للسوق الصيني، وليست هناك حاليًا أي معلومات حول سعرها.

أما بالنسبة للبطارية المحمولة الثانية Realme Power Bank 2، فهي تمتاز بسعة 10000mAh وتدعم شحن نفسها والأجهزة الأخرى بقوة 18W مع العلم بأنها تملك منفذ USB-A واحد، ومنفذ واحد آخر من نوع USB-C. وبالنسبة لهذه البطارية المحمولة، فهي ستُعرض للبيع في الصين والهند مقابل ما يُعادل 13 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.