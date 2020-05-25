ريلمي تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Realme X50 Pro Player

أعلنت شركة (ريلمي) Realme اليوم الاثنين خلال حدثها الرقمي الذي أقامته من الصين عن عدد من المنتجات، ومنها الهاتف الذكي الجديد (ريلمي إكس50 برو بلاير) Realme X50 Pro Player الذي يقدم تصميمًا شبيهًا بهاتف (ريلمي إكس50 برو) Realme X50 Pro ولكن مع بعض المواصفات المُحسنّة.

ويحتوي الهاتف – الذي ينتمي إلى فئة الهواتف الرائدة – أحدث معالجات كوالكوم (سنابدراجون 865)، ويقدم شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.44 بوصات ومعدل تحديث قدره 90 هرتز، كما يحتوي الهاتف الإصدار الأحدث LPPDR5 من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.0.

ويأتي الهاتف مع تقنية HyperBoost 3.0 التي تخصص طاقة الذاكرة، والمعالج، والبطارية لزيادة تجربة اللعب، وهذا يعني عدم وجود إشعارات زائدة وتطبيقات تعمل في الخلفية، كما تُوقَف خدمات الموقع. وقالت لاشركة إن البطارية – التي تأتي بسعة 4,200 ميلي أمبير/ الساعة – تُشحن باستطاعة قدرها 65 واط تكفي لشحن الهاتف من 0% إلى 100% في غضون 35 دقيقة فقط.

وستُحول تقنية HyperBoost 3.0 أيضًا بين Wi-Fi إلى LTE أو 5G بدون أي تأخير، لتختار أيها الأسرع، لذلك لا يوجد انخفاض في أداء الألعاب عبر الإنترنت. كما يمتاز الهاتف بوجود صفائح جرافيت بين البطارية واللوحة الخلفية للمساعدة في تبديد الحرارة وتوفير تجربة ألعاب مثالية.

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وعلى ظهر (ريلمي إكس50 برو بلاير)، هناك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وثانية بدقة 48 ميجابكسل، وثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي ضمن ثقب في الشاشة ومزدوجة، دقة الأولى منها 16 ميجابكسل والأخرى بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

وسيتوفر هاتف (ريلمي) الجديد بلونين: الفضي، والأسود. وسيُباع بسعر يعادل 380 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 420 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 460 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 128 جيجابايت. ويمكن طلب الهاتف اعتبارًا من اليوم، على أن يبدأ البيع اعتبارًا من 1 حزيران/ يونيو المقبل.