شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات .. كيف يمكنك التخلص من رسائل البريد الإلكترونى المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أحيان كثيرة يتلقى المستخدم الكثير من رسائل البريد الإلكتروني المزعجة والتى غالبا ما تكون موجهة للجميع، خاصة إذا كان المستخدم يحاول إنجاز بعض الأعمال المهمة، وفيما يلى نعرض كيفية التخلص من هذه الرسائل المزعجة ومن تنبيهاتها المتكررة كما يلى:

- خدمة Gmail:

هناك طريقتين لإصلاح هذه المشكلة، أولهما من خلال كتم التنبيهات الخاصة بها، من خلال الخطوات التالية:

-افتح الرسالة.

-اضغط على النقاط الثلاث في أعلى واجهة الرسالة.

-اختر Mute.

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- بريد أبل:

يعد أسرع وأسهل شيء يمكنك القيام به لمنع ظهور التنبيهات من جديد هو ضبط الإعداد لتجاهلها من خلال الخطوات التالية:

- قم بتحديد الرسالة أو مجموعة الرسائل في البريد الوارد.

- اضغط على رمز جرس التنبيه في شريط أدوات البريد.

- اختر Mute.

سيظل البريد الوارد ممتلئًا، ولكن لن تصلك إشعارات جديد عند تلقي أي رسالة جديدة ضمن هذه المجموعة،

- خدمة Outlook:

لا تسمح مايكروسوفت باختيارMute لرسائل البريد الإلكتروني في Outlook، ولكن يمكنك اختيار Ignore، من خلال الضغط بزر الماوس الأيمن على الرسالة المعنية، واختيار Ignore من القائمة التي تظهر لك، وعندما تفعل ذلك، ستذهب الرسالة التي اخترتها إلى سلة المهملات مباشرة.