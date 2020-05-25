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حيث أشارت دلائل أولية إلى أن المناخ قد يعدل من انتقال فيروس السارس، إلا أنه من غير الواضح حتى اليوم ما إذا كانت التغيرات الموسمية والجغرافية في المناخ يمكن أن تغير مسار الوباء بشكل كبير أم لا.
فقد لجأ الباحثون لدراسة نموذج يشرح ما إذا كان هناك علاقة تربط انتقال جائحة سارس COV-2 بالمناخ. فوجدوا أنه استنادا إلى بيولوجيا الفيروسات التاجية المعروفة، فإن التغييرات المناخية قد تكون عاملا هاما يؤثر على انتقال المرض، لكن بتأثيرات متواضعة.
وفي الفترة الأخيرة، حظيت التغييرات المناخية الموسمية والجغرافية عند دراسة حلول بشأن الجائحة، وخلصت النتائج إلى أن الطقس البارد والجاف يزيد من احتمال انتقال المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر العلماء في حيرة.. هل يوقف المناخ انتشار كورونا ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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