Realme تكشف النقاب عن السماعات اللاسلكية Realme Buds Q و Realme Buds Air Neo

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن نفس الحدث الذي كشفت فيه عن تلفازها الذكي Realme Smart TV والهاتف الذكي Realme X50 Pro Player والساعة الذكية Realme Watch والتلفاز الذكي Realme TV، قامت شركة Realme كذلك بالكشف عن السماعات اللاسلكية Realme Buds Q و Realme Buds Air Neo.

تم تصميم السماعات Realme Buds Q من قبل المصمم José Lévy، وهي تأتي مع بطارية توفر بشكل مشترك ما يصل إلى 20 ساعة من الإستخدام، وتدعم البلوتوث 5.0.

الطريقة التي تم بها تصميم Realme Buds Q يجعلها تحترم المعيار IPX4 مما يعني أنها تملك القدرة على مقاومة القطرات المائية مع العلم بأن وزن كل سماعة يبلغ 3.6 كيلوجرام، في حين يبلغ الوزن الإجمالي للعلبة 35.3 جرام. يبلغ حجم مكبرات الصوت في Realme Buds Q نحو 10 ملمتر، في حين تدعم العلبة الشحن السلكي السريع بقوة 30W، ولكن ليس هناك دعم للشحن اللاسلكي.

تقول شركة Realme أن سماعات Realme Buds Q تُكلف إبتداءً من 20 دولار أمريكي تقريبًا، وهي متوفرة بشكل حصري في الصين فقط حاليًا.

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أما بخصوص سماعات Realme Buds Air Neo، فهي تبدو مماثلة لسماعات Realme Buds Air الحالية، ولكنها تملك مكبرات للصوت أكبر قليلاً، على الرغم من أن علبتها تفتقر لتقنية الشحن اللاسلكي، لتقنية إلغاء الضوضاء المحيطة Environment Noise Cancellation.

السماعات الجديدة Realme Buds Air Neo تُوفر ما يصل إلى 17 ساعة من الإستخدام، وتدعم البلوتوث 5.0، كما أنها تدعم كذلك الإقتران الفوري Instant Auto Connection مع هواتف Realme، وتأتي بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأحمر والأبيض والأخضر.

عمومًا، سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Realme Buds Air Neo ستصبح متاحة للشراء في كل من الهند والصين، وستُكلف ما يُعادل 38 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية مع العلم بأن سماعات Realme Buds Air الحالية تُكلف 52 دولار أمريكي.