الإعلان رسميًا عن الساعة الذكية Realme Watch مع شاشة مُلونة بحجم 1.7 إنش، ومستشعر ضربات القلب

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن التلفاز الذكي Realme Smart TV والهاتف Realme X50 Pro Player، فقد قامت شركة Realme كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الساعة الذكية Realme Watch والتي تُعتبر ثاني جهاز قابل للإرتداء من الشركة الصينية بعد إسوارة اللياقة البدنية Realme Band التي تم الإعلان عنها في شهر مارس الماضي.

كشفت لنا الشركة الصينية أن ساعتها الذكية الجديدة Realme Watch تضم شاشة بحجم 1.4 إنش وبدقة 320×320 بكسل تصفها الشركة بأنها أكبر شاشة في الهند في تلك الفئة السعرية مع العلم بأن هذه الشاشة تمتاز بسطوع يبلغ 380 شمعة وبكثافة بكسلات تبلغ 323 بكسل في كل إنش. وكما تلاحظون، هذه الشاشة ستعرض الوقت والتاريخ واليوم، جنبًا إلى جنب مع معلومات الطقس، وعدد الخطوات في اليوم، والسعرات الحرارية المحروقة، وما يمكن أن يكون متوسط ضربات القلب اليومي.

الساعة الذكية Realme Watch الجديدة تأتي كذلك مع نوعين من الأحزمة، النوع الأول يُدعى Classic Strap والنوع الثاني يُدعى Fashion Strap. وعلى ما يبدو، هذه الأحزمة ستكون متاحة بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأزرق والأحمر والأخضر والأسود.

الساعة الذكية Realme Watch تأتي مع 14 وضع للرياضة، كما أنها تسمح بتتبع معدل ضربات القلب على مدار اليوم، فضلا عن ميزة قياس مستوى الأوكسجين في الدم، وما يصل إلى 12 واجهة مختلفة علمًا أن الواجهة الإفتراضية تعرض الطقس والوقت والتاريخ وعدد الخطوات في اليوم ومعدل ضربات القلب وعدد السعرات المحروقة.

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كما هو الحال مع الأجهزة القابلة للإرتداء الأخرى من شركة Realme، فالساعة الذكية الجديدة Realme Watch سيكون من الممكن التحكم فيها من خلال تطبيق Realme Link، وستأتي مع ميزات مثل Idle Alert و Drink Reminder و Smart Notifications، والتي ستقوم بتحذيرك بشأن المكالمات والإشعارات الواردة من التطبيقات الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، ستسمح لك الساعة الذكية Realme Watch بالتحكم في الكاميرا والموسيقى بحيث سيكون بمقدور المستخدمين إستخدام الساعة الذكية كزر لإلتقاط الصور عبر الهاتف المقترن بالساعة وأيضا التحكم في الأغاني وتغييرها والتحكم في مستوى الصوت. وإلى جانب ذلك، فهي تحمل شهادة IP68 مما يعني أنها مُقاومة للمياه والغبار، كما أنها تضم بطارية بسعة 160mAh توفر سبعة أيام من الإستخدام مع تفعيل مستشعر ضربات القلب طوال الوقت، وتسعة أيام من دون تفعيل هذه الميزة.

عمومًا، الساعة الذكية الجديدة Realme Watch ستُعرض للبيع مقابل ما يُعادل 53 دولار أمريكي في الهند إبتداءً من اليوم الخامس من شهر يونيو المقبل.