Realme تكشف عن تلفازها الذكي الأول، وسيُكون متوفرًا بحجمين مختلفين

فاطمة أيت طالب - دبي - معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية قررت الدخول إلى سوق التلفزيونات الذكية و Realme هي أحدث شركة تُقدم على هذه الخطوة. اليوم، قامت هذه الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميًا عن تلفازها الذكي الأول بحجمين مختلفين، وهما 32 إنش و43 إنش. وكما تلاحظون في الصورة أعلاه، فهذا التلفاز الذكي الجديد يأتي مع شاشة LED خالية من الإطار، ويضم كذلك مكبرات للصوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ويعمل بنظام Android TV من شركة جوجل. وتجدر الإشارة إلى أنك ستحصل على جميع هذه الميزات مقابل 170 دولار أمريكي فقط.

هذا التلفاز الذكي الجديد من Realme يجلب معه ميزة Chroma Boost من الهواتف الذكية مما يؤدي إلى تحسين السطوع والتباين والنقاء والوضوح بشكل مصطنع. وتبلغ زاوية المشاهدة في التلفاز الذكي الجديد 178 درجة، وهو أمر مثير للإعجاب جدًا بالنسبة لتلفاز يكلفك القليل جدًا.

تعاونت شركة Realme مع MediaTek لإنشاء معالج خاص لهذا التلفاز الذكي يضم أربعة أنوية من فئة Cortex-A53 ومعالج الرسوميات Mali-470 MP3. وإلى جانب ذلك، فقد تم تزويد التلفاز الذكي الجديد كذلك بـ 1GB من الذاكرة العشوائية، وبـ 8GB من الذاكرة الداخلية.

نظرًا إلى أن هذا التلفاز الذكي الجديد من شركة Realme يأتي مع نظام Android 10، فهو يأتي كذلك مسبقًا مع المساعد الرقمي Google Assistant، ومع العديد من التطبيقات الشائعة مثل Youtube و Netflix و Amazon Prime و LiveTV و +Disney، وما إلى ذلك من تطبيقات الترفيه الأخرى. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا التلفاز الذكي الأحدث من Realme يأتي كذلك بشكل مسبق مع Chromecast، وهذا ما يعني بأنه يمكنك الآن بسهولة مشاهدة من الصور والفيديوهات من هاتفك على الشاشة الكبيرة.

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وكما يمكنك أن تتوقع، هذا التلفاز يأتي كذلك مع العديد من المنافذ، بما في ذلك HDMI و USB و LAN، ويدعم WiFi والبلوتوث.

عمومًا، سيتم تصنيع التلفاز الذكي الجديد من شركة Realme في الهند، وهي طريقة أخرى لخفض التكاليف من دون التضحية بالميزات. هذا التلفاز الذكي سيُكلف ما يُعادل 170 دولار أمريكي لنسخة 32 إنش، وما يُعادل 300 دولار أمريكي لنسخة 43 إنش مع العلم بأنه سيتم عرض هذا التلفاز الذكي للبيع على الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت إبتداءً من 2 يونيو.