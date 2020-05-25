Realme تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Realme X50 Pro Player

فاطمة أيت طالب - دبي - اليوم هو يوم كبير بالنسبة لشركة Realme، فقد قامت هذه الشركة للتو بالكشف عن العديد من الأجهزة في الصين، بما في ذلك ثلاثة هواتف ذكية. الحدث الذي تم بثه على شبكة الإنترنت فقط بدأ بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X50 Pro Player.

تقول شركة Realme أن الهاتف Realme X50 Pro Player الجديد يأتي مع مواصفات تقنية راقية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Realme X50 Pro Player يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الرابعة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W.

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الهاتف Realme X50 Pro Player يأتي كذلك مع ميزة HyperBoost 3.0 والتي تخصص كل الذاكرة والمعالج وطاقة البطارية لتحسين تجربة اللعب، وهذا يعني عدم وجود إشعارات زائدة عن الحاجة وعمل التطبيقات في الخلفية أثناء إيقاف تشغيل خدمة تحديد الموقع. وتجدر الإشارة إلى أن ميزة HyperBoost 3.0 تعمل أيضًا على التحويل بين WiFi و LTE أو 5G بدون أي تأخير، لذلك لن تلاحظ أي تأخير في أداء الألعاب على الإنترنت.

الهاتف Realme X50 Pro Player الجديد سيكون متوفرًا باللونين الفضي والأسود، وسيُكلف ما يُعادل 380 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 420 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 460 دولار أمريكي لنسخة 12GB/128GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الطلبات المسبقة على هذا الهاتف ستُفتح اليوم على أمل عرض الدفعة الأولى من هذا الهاتف للبيع يوم 1 يونيو.