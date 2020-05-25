ارتفاع الحرارة من جديد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس ثالث أيام العيد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا.

وأضافت الأرصاد في بيان، يشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للحرارة وشبورة خفيفة صباحا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة.

وتوقعت الهيئة، أن الليل يسوده طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18

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الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21

قنا العظمى 36 درجة والصغرى 22

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21