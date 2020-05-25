شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تكنولوجية صينية تنتقد الولايات المتحدة بسبب "تسييس الأعمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الصينية إدارة ترامب "لتسييس الأعمال" بعد أن فرضت عقوبات على صادرات 33 شركة صينية وكيانا حكوميا آخرين، حيث وسّعت الإجراءات الجديدة التي أعلنت حملة أمريكية ضد الشركات الصينية التي تقول واشنطن إنها قد تكون تهديدات أمنية أو متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن الاسم الأبرز في القائمة السوداء الأخيرة هو Qihoo 360، وهو مورد رئيسي لبرامج مكافحة الفيروسات ومتصفحات الويب، حيث يحد قرار إضافة الشركات إلى قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة من وصولها إلى المكونات والتكنولوجيا الأمريكية من خلال طلب إذن حكومي للتصدير.

وقالت الشركة على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن Qihoo 360 "يعارض بشدة هذا الإجراء غير المسؤول وممارسة وزارة التجارة الأمريكية في تسييس الأعمال التجارية والبحث العلمي والتكنولوجي والتطوير “لكن لم ترد Qihoo 360 والشركات الأخرى على الفور على الأسئلة حول التقنيات الأمريكية التي يستخدمونها وكيف يمكن أن تؤثر القيود على أعمالهم.

فيما تعمل صناعات التكنولوجيا الحديثة في الصين على تطوير شرائح المعالج والبرامج وأجهزة الاتصالات وبطاريات السيارة الكهربائية ومنتجات أخرى، لكنها لا تزال بحاجة إلى مكونات أمريكية وأوروبية ويابانية ومدخلات أخرى للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، وكذلك لعمليات التصنيع.

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فيما تشكو إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن التطور التكنولوجي الصيني يعتمد جزئياً على الأقل على سرقة المعرفة الأجنبية، بينما يقول المسؤولين الأمريكيين إن ذلك قد يدعم التجسس أو تطوير الأسلحة التي قد تهدد أمن الولايات المتحدة أو الدول الآسيوية المجاورة للصين.

وقد دفعت الشكاوى بشأن طموحات بكين التكنولوجية إلى ترامب إلى رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في عام 2018، مما أثار حرب جمركية أثرت على التجارة العالمية، ووقعت الحكومتان على هدنة في يناير لكن ترامب هدد بالتراجع إذا فشلت الصين في شراء المزيد من الصادرات الأمريكية.

وتنكر الشركات التي استهدفتها العقوبات الأمريكية السابقة أنها تشكل تهديدًا، فيما يتهم المسؤولون الصينيون واشنطن باستخدام تحذيرات أمنية زائفة لمنع المنافسين الصاعدين على الصناعات التكنولوجية الأمريكية، وكانت Qihoo 360 من بين 24 شركة أو كيانات مرتبطة بالحكومة قالت وزارة التجارة إنها تشكل "خطرًا كبيرًا في دعم شراء الأصناف للاستخدام العسكري النهائي في الصين".

وقالت شركة أخرى مدرجة في القائمة السوداء هي CloudMinds Technology Co، وهي شركة تعمل في صناعة الروبوتات المتصلة بالإنترنت في بكين، إن جميع منتجاتها "مصممة للاستخدام المدني"، وناشدت الحكومة الأمريكية في بيان على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي "وقف هذه المعاملة غير العادلة".