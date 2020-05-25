شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات التكنولوجيا تحث المشرعين على حماية بيانات التصفح من التجسس الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأسبوع الماضي اقتراحًا لحماية "بيانات تصفح الإنترنت وسجل البحث لدى الأشخاص" من الوصول الحكومي غير المبرر، حيث تم طرح اقتراح تعديل قانون إعادة تفويض الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية (H.R. 6172) للتصويت وكان من شأنه أن يحمي مستخدمي الإنترنت من أن يكونوا هدفاً لعمليات تفتيش لا مبرر لها من قبل الحكومة.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد تم تقديم الاقتراح من قبل السناتور رون وايدن من ولاية أوريجون والسيناتور ستيف داينز من مونتانا وكان سيطلب من وكالات إنفاذ القانون مثل مكتب التحقيقات الفدرالي الحصول على مذكرة للوصول إلى تاريخ البحث وتصفح بيانات الشخص، وفي رسالة مشتركة، حثت شركات التكنولوجيا بما في ذلك Mozilla وTwitter وReddit وPatreon وi2 Coalition الحكومة على النظر في التعديل لحماية خصوصية المستخدم.

وقالت الشركات فى بيانهم المشترك:"بصفتنا شركات ومنظمات إنترنت رائدة، نعتقد أن الخصوصية والأمان ضروريان لاقتصادنا وأعمالنا والنمو المستمر للإنترنت المجاني والمفتوح، ومن خلال إعادة التأكيد بوضوح على هذه الحماية، يمكن للكونجرس المساعدة في الحفاظ على ثقة المستخدم وتسهيل الاستخدام المستمر للإنترنت كقوة مساهمة قوية لاسترداد عافيتنا".

وقد تم رفض التعديل مستشهداً بحكم بموجب قانون باتريوت الأمريكى والذى يسمح لوكالات إنفاذ القانون بالتجسس عبر تاريخ المتصفح وعمليات البحث على الويب دون الحصول على أمر قضائي، ومن ناحية أخرى، أشارت شركات التكنولوجيا إلى أن السماح بإجراء عمليات بحث لا مبرر لها سيكشف عن "صورة تفصيلية عن حياتنا الخاصة" مثل "الحالات الطبية والمعتقدات الدينية والعلاقات الشخصية"، وأشاروا أيضًا إلى أن المعلومات خاصة ويجب حمايتها دستوريًا.