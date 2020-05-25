شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين قفل "بروفايلاتهم" وحماية حساباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك عن ميزة جديدة للمستخدمين في الهند تسمح لهم بقفل ملفاتهم الشخصية لحماية أنفسهم من المتصيدين عبر الإنترنت، حيث تواجه الهند مشكلة ملاحقة ضخمة تستهدف النساء عبر الإنترنت عادةً، لذا فإن الميزة الجديدة هي خطوة مرحب بها من فيس بوك لحماية المستخدمين عبر الإنترنت.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فعند تمكين هذه الميزة الجديدة، فستقوم بتأمين الملف الشخصي وإخفاء كل شيء حتى تكون الصور وتحديثات الحالة مرئية فقط للأصدقاء، حيث ستكون هذه الميزة مفيدة في الحفاظ على المتصيدون عبر الإنترنت خارج ملفك الشخصي وستساعد الأشخاص على حماية صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم من تحميل الغرباء.

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وقال أنخي داس، مدير السياسة العامة لفيس بوك فى الهند في بيان له:"نحن ندرك بعمق مخاوف الناس في الهند، وخاصة النساء، بشأن حماية ملفاتهم الشخصية على الإنترنت، حيث نعلن عن ميزة جديدة ستوفر للناس ، في خطوة واحدة سهلة ، قدرًا أكبر من التحكم ، وضمان خصوصيتهم والحفاظ على سلامتهم وأمانهم عبر الإنترنت".

حيث تطبيق الأداة الجديدة إعدادات خصوصية متعددة في وقت واحد للتأكد من أن الأصدقاء من غير فيس بوك لا يمكنهم فتح صورة الملف الشخصي ، أو مشاهدة الصور / مقاطع الفيديو الأخرى أو حتى تحديثات الحالة المنشورة على المخطط الزمني، فيما يتم حاليا طرح الميزة على مراحل للمستخدمين في الهند ويمكن تمكينها من تطبيق فيس بوك للموبايل، لكن لا توجد هناك أي معلومات حول الوقت الذى قد يتم فيه طرح الميزة خارج الهند.