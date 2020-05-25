تكنولوجيا: أفضل الشاشات لعام 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت ترغب في شراء شاشة وتبحث عن أفضل الخيارات الموجودة حاليًا، فنرشح لك مراجعة هذه المقالة لمعرفة أفضل الشاشات التي يمكن شرائها في هذا العام.

إليك أفضل شاشات عام 2020:

شاشة Dell P2720DC

إذا كنت من عشاق الشاشات الكاملة، فإن شاشة P2720DC من Dell تعتبر خيار جيد. فهي مذهلة من ناحية الشكل، وأيضًا سعرها مناسب، وعلاوةً على ذلك يوجد بها اتصال USB-C.

تأتي الشاشة بحجم 27 بوصة ودقة 1440 بكسل،وهي الدقةالمثالية بين 1080 بكسل و 4K فائقة الوضوح.

يمكنك الحصول عليها من متجر Dell بسعر 360 دولار، أو من متجر B&H بسعر 480 دولار.

شاشة Acer Predator XB27HU

وإذا كنت من المهتمين بعالم الألعاب، فإن شاشة Predator XB27HU من Acer تعتبر أيضًا خيار موفق.

تبلغ دقة الشاشة 1440 بكسل وتوفر دعم G-Sync ومعدل التحديث 144 هرتز. ومن ناحية التصميم، فهي مزودة بحواف نحيفة من ثلاثة جوانب ويمكن أيضًا استبدالهما.

يمكنك شراء الشاشة بسعر 595 دولار من متجر B&H، أو 494 دولار من Amazon، أو 600 دولار من NEWEGG.

شاشة Samsung 27″ SF354

يهتم معظم الناس بالبحث عن شاشات بجودة عالية وسعر معقول، ولهذا السبب قدمت سامسونج شاشة SF354 بحجم 27 بوصة ودقة 1080 بكسل.

تتميز الشاشة بتصميم أنيق مع حواف نحيفة نسبيًا حول الإطار، كما تستخدم أيضًا تقنية PLS، وهي إصدار سامسونج من IPS. بمعنى، ستحصل على زوايا مشاهدة لائقة وألوان واقعية المظهر.

يمكنك شراء الشاشة من متجر Samsung بسعر 170 دولار.

شاشة Dell Ultrasharp U2720Q

تعتبر شاشة Ultrasharp U2720Q من Dell هي من أفضل شاشات الـ 4K على الإطلاق، فهي تأتي بحجم 27 بوصة ودقة 4K وتحتوي على مجموعة هائلة من وحدات البكسل داخل إطار مضغوط مما يجعل الصورة واضحة للغاية.

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وعند دمجها مع دعم HDR الرائع ونسبة التباين الكبيرة 1300:1، تبدو هذه الشاشة مذهلة بغض النظر عما يتم تشغيله عليها. كما تقدم Dell أيضًا طرازًا بحجم 32 بوصة، U3220Q، وهو أغلى بعض الشيء.

يمكنك الحصول على شاشة Ultrasharp U2720Q من متجر Dell بسعر 570 دولار.

شاشة LG 34WK95U

على الرغم من أنها قد تكون باهظة الثمن بعض الشيء، إلا أن شاشة LG 34WK95U توفر حجم 34 بوصة ودقة 5K، كما أنها قادرة على تقديم مجموعة ألوان أوسع من أي شاشة قد صادفناها على الإطلاق وهذا بفضل تقنية Nano-IPS.

تبلغ نسبة التباين بالشاشة 770:1 مع سطوع 409 nits ويبلغ معدل التحديث 60 هرتز.

يمكنك شراء الشاشة من متجر Amazon بسعر 1164 دولار، أو من متجر B&H بسعر 1296 دولار، أو من Adorama بسعر 1296 دولار.

شاشة Samsung CF791

تتمتع شاشة CF791 من سامسونج (34 بوصة) بجودة صورة رائعة، وميزات ألعاب احترافية مثل معدل التحديث العالي (100 هرتز) ودعم AMD FreeSync.

وتبلغ دقة الشاشة 3440 × 1440 بكسل مع نسبة تباين 940:1 وهي توفر دقة ألوان مثالية.

تدعم الشاشة منفذ Thunderbolt 3 أيضًا، لسرعات بيانات أسرع والمزيد من خيارات الشحن، مما يجعلها شاشة كاملة من جميع النواحي.

كما تساعد تقنية Quantum Dot من سامسونج كثيرًا في جميع الحالات، حيث توفر نسبة تباين رائعة وعمق ألوان يصعب التغلب عليه حتى في الشاشات الأكثر تكلفة.

يمكنك الحصول عليها بسعر 800 دولار من متجر B&H، أو 750 دولار من متجر Adorama، أو 800 دولار من Amazon.

شاشة BenQ EX3203R

تعتبر شاشة BenQ EX3203R مناسبة للاعبين بشكل كبير، فبالرغم من أن سعرها قد يكون عالي، إلا أنها توفر 32 بوصة ودقة 2560 × 1440 بكسل ومعدل تحديث عالي يبلغ 144 هرتز.

هناك أيضًا دعم HDR، وانحناء 1800R غامر و FreeSync 2، وتعد الشاشة رائعة للألعاب والعمل، مع دعم ألوان ممتاز وظهور ألوان سوداء وبيضاء بفضل دعم HDR. وعلاوةً على ذلك، تدعم منفذ USB-C.

يمكنك شراء الشاشة من B&H بسعر 528 دولار، أو متجر Adorama بسعر 400 دولار، أو من Best Buy بسعر 400 دولار.

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