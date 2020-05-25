شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث لـ"واتس آب" يوفر طريقة جديدة للاتصال وينهى ثغرة مزعجة فى "آيفون" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير جديدة أن "واتس آب" تخطط لتحديث جديد ضخم سيجعل مستخدمى تطبيقها البالغ عددهم مليارين، أكثر أمانا، وأفاد موقع WABetaInfo أنه تتم تجربة تغييرات كبيرة جدا فى الإصدار التجريبى من التطبيق وقد يتم طرحه قريبا.
وحتى يتوفر هذا التحديث، ربما تكون رسائلك ليست آمنة كما قد تعتقد، خاصة لدى مستخدمى نظام التشغيل iOS الذين ربما لا يدركون أنه عند حفظ محادثات "واتس آب" الخاصة بهم على iCloud، فإنهم لا يتمتعون بالحماية من تشفير "واتس آب" التام بين الطرفين والمعروف بـ end-to-end encryption.
ويبدو أن التغيير الأول سيمكن من "تشفير الدردشات المحفوظة المستضافة على iCloud"، ففى الوقت الحالي، إذا قمت بإجراء نسخة احتياطية من دردشات "واتس آب" المخزنة على iCloud، فسيتم فك تشفير المحادثات دون الحاجة إلى كلمة مرور على التطبيق، وقد يُمكن هذا المجرمين الإلكترونيين الذين اخترقوا iCloud من رؤية تلك الدردشات، حسب روسيا اليوم.
والميزة الجديدة الثانية التى يمكن أن تأتى قريبا ضمن تحديثات "واتس آب" كانت أيضا منتظرة منذ فترة طويلة، حيث أن التطبيق سيتيح إضافة جهات الاتصال عبر رمز الاستجابة السريعة QR.
ويشار إلى أن هذه الميزة ستكون متاحة إلى جميع مستخدمى التطبيق على أجهزة iOS وأندرويد، وستجعل حفظ جهات الاتصال أسهل بكثير. وبدلا من مشاركة أرقام الهاتف، يمكن للمستخدمين مشاركة رموز معينة وإبطالها.
ويعنى هذا أن تغيير رمز QR الخاص وتوليد رمز آخر فى حال بدأ الرمز الخاص بك بالانتشار والوصول لأشخاص لاتريدهم أن يضيفوك، وبذلك يصبح الرمز المتداول غير فعال.
وتعد رموز الاستجابة السريعة طريقة أفضل وأسهل وأكثر خصوصية لإضافة الأشخاص كجهات اتصال، بدلا من الحصول على أرقام هواتفهم وإضافتها فى سجل جهات الاتصال بهاتفك ومن ثم التواصل معهم.
وليست هناك حاجة للإثارة حتى الآن حيث أن اختبار ميزة ما من "واتس آب" لا يعنى أن بالضرورة أنها ستطلقها بالفعل.
المصدر: ذى صن
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