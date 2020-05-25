شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن افاتار فيس بوك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فيس بوك مؤخرا رسومات كرتونية شخصية جديدة تسمى أفاتارز - ولكن ليس كل شخص لديه هذه الميزة في الوقت الراهن، حيث اشتكى العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي من أنهم لا يستطيعون إنشاء صورة رمزية على فيس بوك على الإطلاق، بحسب موقع thesun البريطانى.

لماذا لا يمكنني الحصول على الآفاتار؟

للوصول إلى Avatars، يمكن لمستخدمي فيس بوك فعل ذلك عبر التوصل إلى الخطوط الأفقية الثلاثة في الجزء العلوي الأيمن من تطبيق فيس بوك، حيث سيظهر خيار إنشاء واحد ضمن قسم "عرض المزيد" أو “see more”، ومع ذلك، أبلغ بعض المستخدمين على Reddit أنهم لا يمكنهم رؤية الميزة الجديدة.

إلا أنه وبحسب التقرير، فتتمثل إحدى طرق إصلاح ذلك في التأكد من تثبيت أحدث إصدار من فيس بوك على هاتفك، فعلى نظام أندرويد، توجه إلى متجر Google Play وحدد القائمة، ثم اضغط على تطبيقاتي وألعابي وقم بالتمرير لأسفل إلى فيس بوك للتحديث.

وعلى أيفون، يمكنك التوجه إلى App Store والانتقال إلى حساب أبل الخاص بك عن طريق الضغط على الرمز في أعلى اليمين. مرر لأسفل إلى فيس بوك واضغط على تحديث، أما إذا لم يمنحك هذا الوصول إلى Avatars، فقد أبلغ بعض المستخدمين عن إيجاد حل بديل في Messenger.

فعلى Reddit، قال أحد المستخدمين:"افتح رسالتك الأخيرة واضغط على الوجه المبتسم في شريط التعليقات "ايقونة الإيموشن"، ثم اضغط على ما يشبه Angry Bird في الأسفل باتجاه اليسار، حيث سيفتح منشئ الصور الرمزية ".

على ما يبدو، يمكنك أيضًا الوصول إلى الصور الرمزية عن طريق الذهاب إلى الملصقات واختيار الوجه الأرجواني، مما يسمح لك بتخصيص شخصيتك، كما يمكن للمستخدمين أيضًا الانتقال إلى bookmarks والبحث عن Avatars ضمن "عرض المزيد".

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أخيرًا، من المحتمل أن الصور الرمزية لم يتم طرحها على حسابك حتى الآن، لذا كن صبورًا وتحلى بالصبر حتى يصل التحديث.

ما هو افاتار فيس بوك؟

الصور الرمزية هي إجابة فيس بوك على Bitmoji - وهي أداة مماثلة تم شراؤها بواسطة Snapchat في عام 2016، ويمكن من خلالها تصميم الشخصيات الكرتونية لتظهر كيفما تشاء ومشاركتها في تعليقات فيس بوك وMessenger.

وبمجرد إنشاء الصورة الرمزية، ستتمكن من مشاركتها في أوضاع أو مشاهد مختلفة، وقد تم تصميمها لإضفاء نكهة على فيس بوك، ومن المحتمل أن يكون محاولة لجذب المستخدمين الأصغر سنًا إلى التطبيق، فيما أوضح فيس بوك: "تتيح لك ميزة Avatars تخصيص الصورة الرمزية الشخصية الخاصة بك لاستخدامها في الملصقات عبر التعليقات وMessenger".

واضاف"إنها تتيح للأشخاص إنشاء شخصية جديدة، مما يسمح لهم بالمشاركة عبر فيس بوك وMessenger بطريقة أكثر شخصية وخفيفة."

كيفية استخدام فيس بوك Avatars

يجب أن تبدأ في رؤية زر وجه مبتسم جديد عندما تذهب لنشر تعليق على آخر الأخبار، وسيظهر أيضًا في علامة تبويب تحديد ملصق Messenger، وإذا قمت بالضغط فوقها، فستتمكن من إنشاء صورة رمزية على فيس بوك تبدو كما تريد، حيث يبدأ بوجه محايد جنسياً، يمكن تخصيصه 18 سمة مختلفة، كما يمكنك أيضًا تعديل شكل الجسم وتصفيفة الشعر والزي والمزيد، وبمجرد إنشاء الصورة الرمزية الخاصة بك، يمكنك مشاركتها عبر فيس بوك وMessenger.