شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وانت بتعيد فى البيت 4 ألعاب مميزة هتسليك.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع فرض حالة العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا خلال فترة العيد، يجد العديد من الأشخاص الكثير من وقت الفراغ الذى يحتاجون لشغله، حيث يمكن استخدام الهاتف الذكي لممارسة بعض الألعاب المميزة والتى قد تكون لم تجربها من قبل والتى نعرض أبرزها كما يلى:

تتيح هذه اللعبة للمستخدمين استكشاف عالم أعماق البحار المليء بالمخلوقات الغريبة، وذلك من خلال لعب دور قنديل البحر الذي يبحث عن طريق للخروج من كهف مظلم ضخم تحت الماء قبل أن يختفي الضوء، مع تجنب الكائنات والنباتات الغريبة التي يمكن أن تنهي رحلتك بلدغة منها.

ويمر اللاعب خلال هذه اللعبة بجولات افتراضية مليئة بالمخاطر المجهولة والمخلوقات الغريبة، مع تقديم تجربة غير محدودة، حيث إن كل جولة تعتبر فريدة من نوعها، مع موسيقى تصويرية ديناميكية جميلة تتفاعل مع البيئة التي تلعب فيها.

Advertisements

أما هذه اللعبة فتتيح للمستخدم استكشاف كوكب المريخ من خلال توجيه رائد فضاء إلى المريخ عن طريق القفز من منصة إلى منصة، كما يمكن للاعب خلال اللعبة جمع العملات المعدنية المتناثرة على سطح الكوكب، وعقب الحصول على عملات معدنية كافية، يحصل اللاعب على رائد فضاء جديد بمجموعة مهارات جديدة لمواصلة استكشاف المزيد من الأشياء في الكوكب، كما يمكنك أيضًا الحصول على محتوى إضافي من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق.

من ألعاب المغامرة القائمة على الألغاز، حيث تتطلب تحريك تمثال فضائي غريب يستخدم قوى سحرية للسفر عبر الكون بحثًا عن أصوله الغامضة، إذ يمكن زيارة 9 عوالم فريدة وغريبة تمتلئ بالتحديات، والمخلوقات الغريبة، والمفاجآت، وتتوافق اللعبة مع مستخدمي منصات أيفون وأيباد وأندرويد.

تقوم هذه اللعبة على قصة مخلوق صغير ومحاولته اليائسة لإنقاذ زميله من مجموعة من الحيوانات المفترسة، وسرعان ما تصبح الرحلة في قلب الغابة الغامضة، وتدور معركة وحشية من أجل البقاء، كما تعتمد على تقنيات ذكاء اصطناعي معقدة، وبيئات طبيعية رائعة وأجواء ساحرة وجذابة، وموسيقى تصويرية مميزة.