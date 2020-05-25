شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كواليس الاستعدادات الأخيرة لإطلاق رواد ناسا التاريخى على كبسولة SpaceX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رواد فضاء ناسا الذين يستعدون للانطلاق فى كبسولة Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX توقعاتهم مع الاقتراب من الإطلاق التاريخى، حيث خاطب رائدا في وكالة ناسا بوب بهنكن ودوج هيرلي الجمهور في مؤتمر افتراضي من أعضاء الطاقم في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، وعرض رواد الفضاء أفكارهم النهائية قبل التوجه إلى محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، ستشهد المهمة، المعروفة باسم Demo-2، إطلاق رواد الفضاء من كينيدي على متن كبسولة Crew Dragon، والتي ستجعلهم أول رواد فضاء يركبون صاروخًا أمريكيًا منذ ما يقرب من عقد من الزمان، كما أنه بمجرد وصولهم إلى محطة الفضاء الدولية، سيمضى رائدا الفضاء نحو أربعة أشهر في المدار.

أما عن ما قبل الإطلاق يخضع جميع رواد الفضاء لحجر قياسي مبدئي لمنع إحضار أى فيروسات أو بكتيريا غير مرغوب فيها إلى الفضاء.

كما تعيش كل من عائلتى رائدا الفضاء فى ظروف الحجر الصحى قبل الإطلاق على أى حال بسبب تفشى فيروس كورونا، لذلك حتى وصول رواد الفضاء إلى كينيدى فى 20 مايو، كان يمكنهم الحجر الصحى مع عائلاتهم.

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واتخذت كل من SpaceX وNASA احتياطات إضافية للحد من أي تعرض محتمل لفيروس كورونا، وقالوا إن رواد الفضاء تم اختبارهم عدة مرات بحثًا عن الفيروس وربما يتم اختبارهم مرة أخرى قبل الإطلاق.

وقال هيرلى: "لقد تم اختبارنا مرتين على الأقل حتى الآن، وقد ترددت أقاويل أننا قد نختبر مرة أخرى قبل أن نذهب".

وتدرب الرائدان معًا من خلال برنامج الطاقم التجاري لوكالة ناسا منذ عام 2015، حيث قال بهنكن عن هيرلي: "أنه جاهز لأي شيء طوال الوقت"، مضيفا: "أنه مستعد دائمًا وعندما تسافر إلى الفضاء في مهمة تجريبية، لا يمكنك طلب شخص أفضل أو نوع أفضل من الأشخاص ليكونوا معك."

كان لدى هيرلى بعض الملاحظات الإيجابية على حد سواء حول طبيعة بهنكن حيث قال: "ليس هناك سؤال يمكننى أن أسأله، ويكون ليس لديه بالفعل أفضل إجابة".