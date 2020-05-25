شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لتشفير رسائل RCS من البداية إلى النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان من المفترض أن يكون نظام الرسائل RCS هو الجيل الأحدث من الرسائل النصية القصيرة SMS ورسائل الوسائط المتعددة الكلاسيكية، لكن عدم وجود تشفير مدمج يضع عبئًا على ذلك، إذ يمكن لأى شخص أن يتطفل على رسائلك، إلا أن هذا الأمر لا يمكنه الحدوث مع خدمات مثل iMessage، لكن اكتشف فريق موقع 9to5Google دليلا على خطط لإضافة تشفير شامل إلى محادثات RCS فى رسائل جوجل Google Messeges.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، فى حين أن التفاصيل الكاملة لكيفية عمل نظلم التشفير الجديد غير واضحة، لكن سيسمح للمستخدم أن يقرر ما إذا كان يرغب فى أن ترى تطبيقات الجهات الخارجية رسائله المشفرة أم لا، كما سيحتاج كلا المشاركين إلى تطبيق متوافق مع اتصالات بيانات موثوقة لضمان الأمان.

وتظهر هذه الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي من الرسائل المخصصة لموظفى جوجل فقط حتى الآن، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم طرح هذه الخاصية في إصدار يمكن استخدامه من قبل كل المستخدمين، إلا أنها خطوة جيدة ستساعدك على استخدام جميع ميزات الوسائط الغنية لـ RCS دون القلق من تعرض خصوصيتك للخطر.

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جدير بالذكر طرحت شركة جوجل رسائل RCS فى ديمسبر العام الماضى، على هواتف أندرويد فى الولايات المتحدة والتى يقارنها البعض بخدمة الرسائل iMessages من شركة أبل.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، عدد الأحرف المسموح به بخدمة الرسائل الجديدة من جوجل هو 8000 حرف، مع ميزة التنبيه بقراءة الرسالة، ومؤشرات الكتابة، كما يمكن استخدام الواى فاى لإرسال الرسائل.

وسيحتاج المستخدمون إلى جعل "رسائل جوجل" تطبيق الرسائل النصية الافتراضى الخاص بهم من أجل الاستفادة من رسائل RCS الجديدة.