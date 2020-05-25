شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مزايا إصدار iOS 12.4.7 الجديد من أبل المخصص للأجهزة القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع إطلاق تحديث iOS 13.5 للأجهزة الحديثة، أصدرت شركة أبل تحديث iOS 12.4.7 لهواتف آيفون القديمة التى لا تدعم إصدار IOS 13، والتى تشمل هواتف iPhone 5s و6 و6 Plus وiPad Air الجيل الأول وiPad mini 2 وiPad mini 3 iPod touch والجيل السادس.

ووفقا لموقع Gsmarena الهندى، كما هو الحال مع العديد من تصحيحات iOS 12 ، فإن iOS 12.4.7 ليس بأى حال من الأحوال تحديثًا شاملاً مع ميزات جديدة وتحديثات للأداء ، ولا يشمل سوى إصلاحات الأمان، ولكن بالنسبة لبعض هذه الأجهزة، التي يبلغ عمرها سبع سنوات في هذه المرحلة، يفيعد هذا التحديث مهما، لذا إذا ما زال لديك واحد من تلك الأجهزة ومازلت تستخدمه، يستحق الأمر منك أن تذهب إلى قسم تحديث البرمجيات وتحمل التحديث الصغير على جهازك.

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وقد طرحت أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 13.5، والذى يجلب العديد من الميزات الجديدة، بما فى ذلك تنبيهات COVID-19 الذى طورتها الشركة الأمريكية مع جوجل.

وتماشيا مع إجراءات COVID-19فإن التحسن الأساسى الذى يجلبه التحديث هو سهولة استخدام Face ID عندما تريد إلغاء قفل جهاز iPhone أو iPad الخاص بك أثناء ارتداء قناع الوجه، وفى هذه الحالة، سوف ينقلك نظام iOS مباشرة إلى شاشة رمز المرور حتى تتمكن من إلغاء قفل هاتفك دون تأخير.

أما الميزة الأبرز هى المعرف الطبى، وهى ميزة تسمحلك بإدراج بعض معلوماتك الطبية للاستخدام فى حالات الطوارئ، إذ يمكنك الآن إعداد جهازك لمشاركة هويتك الطبية تلقائيًا مع جهات الطوارئ، وإذا كنت تتصل من منطقة تحتوى على بيانات الطوارئ المحسنة، فستتم مشاركة معلوماتك بأمان مع مركز الاتصال، لكن فى الوقت الحالى، تتوفر هذه الميزة فقط فى الولايات المتحدة.