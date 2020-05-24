شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يزعمون تطوير أداة قادرة على فتح أى هاتف آيفون خلال ثوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت عدة تقارير أن فريق هاكرز معروف كشف عن أداة كسر حماية "جيلبريك" جديدة قادرة على فتح أى هاتف آيفون يعمل بنظام iOS 11 والإصدارات الأحدث، فحتى إذا كان جهاز آيفون الخاص بك يعمل على أحدث إصدار من iOS 13.5 فإن هذا الفريق يدعى أن أداتهم يمكنها خداع نظام هاتف بسهولة أيضا.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع TechCrunch لم يتم نشر تفاصيل هذه الأداة بشكل علنى بواسطة فريق القراصنة الذين يستخدمون اسم "unc0ver"، ومع ذلك تدعى التقارير أن هذا السر لفتح أى آيفون لا يمكن أن يبقى بالخفاء للأبد وسيصبح عامًا قريبا، ما يضع المسئولية على شركة أبل للتحرك بسرعة ووقف أى محاولة تهدد خصوصية مستخدمى هواتفها حول العالم.

ولإنشاء أداة كسر الحماية يبحث المخترقون عن الثغرات الأمنية فى إصدارات iOS القديمة التى لم تكشف عنها أبل، إذ تسمح نقاط الضعف هذه بالوصول إلى البرامج الأساسية لنظام iOS.

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وللحفاظ عليها محمية لا تكشف أبل عن هذه الثغرات حتى بعد إصلاح بعضها، لذا فوظيفة القراصنة هى العثور على مثل هذه الثغرات التى لم يتم الكشف عنها والتى لم يتم إصلاحها بعد.

والمثير للدهشة أن المتسللين وجدوا واحدة منها بالفعل فى iOS 13.5 ، والذى تم إصداره منذ عدة أيام، فهناك العديد من مجموعات المتسللين التى تعمل على مدار الساعة للعثور على أدوات كسر الحماية، لكن بمجرد استخدام الأداة لفتح أى آيفون، يقترح الخبراء أن يتم اكتشاف نقاط ضعف جديدة بسرعة، لتصبح هذه الأجهزة عرضة بسهولة لسرقة البيانات.

والأمر المخيف هو أن المتسللين قد حصلوا أيضًا على إمكانية الوصول إلى نسخ ما قبل الإصدار من iOS 14 ، والتى كان من المقرر الإعلان عنها فى يونيو WWDC 2020.