شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 حيل هتسرع الإنترنت خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هذا العيد مختلف تماما عن غيره، فبدلا من الخروج والفسح ومقابلة الأهل والأصدقاء فى المنتزهات، تم اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعى للقاء أون لاين، وكذلك للألعاب الإلكترونية لقضاء وقت فى الترفيه، بالإضافة إلى أفلام نتفليكس بدلا من الذهاب إلى السينما، وكل ذلك بسبب الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى والإغلاق المتعلقة بتفشى فيروس كورونا ، لذلك نقدم لك 4 حيل بسيطة يمكنك بها أن تزيد من سرعة الإنترنت لأنه سيكون أكثر شىء تحتاجه لقضاء وقتك خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ووفقا لما ذكره موقع Digitartlends ليس عليك أن تعانى من بطء سرعة الإنترنت بعد الآن، خاصة مع وجود الكثير من النصائح والحيل المتاحة للمساعدة في تحسين سرعة Wi-Fi:

إعادة تعيين جهاز الراوتر

إذا قمت بخطوة إعادة تعيين الراوتر، سيكون لك عدة مزايا للشبكة المنزلية العادية، فيمكن أن يساعد فى القضاء على محاولات القرصنة، وإعادة تعيين ذاكرة جهاز الراوتر المحدودة للمساعدة فى تسريع الأمور، وحتى تطبيق تحديثات مهمة ربما كان جهاز الراوتر الخاص بك ينتظرها.

قم ببساطة بفصل جهاز الراوتر الخاص بك من جميع الأجهزة المتصلة ثم من مصدر الطاقة الخاص به، مع إيقاف تشغيله بالكامل، وانتظر لمدة دقيقة تقريبًا بعد إيقاف تشغيل كل شىء، ثم أعد توصيل جهاز الراوتر بمصدر الطاقة والمودم وأى شىء آخر تحتاجه.

إدارة قنوات Wi-Fi الخاصة بك

معظم أجهزة الراوتر هذه الأيام هى مزدوجة النطاق، ما يعنى أنها توفر اتصالات عبر كل من تردد 2.5 جيجا هرتز وتردد 5 جيجا هرتز، بعض أجهزة التوجيه هى أيضًا ثلاثية الموجات ما يعنى فقط أن هناك نطاقًا إضافيًا 5 جيجا هرتز لتوزيع الاتصالات بشكل أكبر.

توجد هذه القنوات المختلفة بحيث يمكنك تقسيم اتصالات الجهاز عبر الطيف وتقليل الطلبات على قناة واحدة، ويمكن أن يساعد ذلك فى تسريع اتصالاتك، خاصة إذا كان النطاق 2.5 جيجا هرتز يزدحم قليلاً.

وعليك أن تعلم أن النطاق 5 جيجا هرتز هو نطاق أقصر لكنه أسرع قليلاً، وأكثر ملاءمة للأجهزة القريبة من جهاز الراوتر، أما نطاق 2.5 جيجا هرتز أطول ولكن أبطأ قليلاً، وهو خيار أفضل للأجهزة فى الغرف الأخرى أو الأجهزة المحمولة التى تتحرك كثيرًا.

كما تأتى بعض أجهزة الراوتر مزودة بميزات التخصيص التلقائى التى يمكنها تعيين الأجهزة لقنوات مختلفة بناءً على احتياجات الاتصال وتحويلها إلى قنوات جديدة مع تغير الظروف.

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إدارة الأجهزة على شبكتك

يمكن لجهاز الراوتر المنزلى العادى التعامل مع نحو 250 جهازًا متصلًا نظريًا، ومن الناحية العملية، حيث تتراكم المزيد من الأجهزة، يصارع عرض النطاق الترددي لتغطية احتياجات الشبكة ويحدث التباطؤ.

إذا تم توصيل الكثير من الأجهزة الجديدة بشبكة Wi-Fi وكنت تلاحظ مشاكل فى السرعة، فقد ترغب فى البدء فى الحد من الأجهزة المتصلة.

بالنسبة إلى أجهزة الراوتر الأحدث افتح تطبيق جهاز الراوتر الخاص بك وابحث عن قائمة الأجهزة المتصلة، أما بالنسبة إلى أجهزة الراوتر الأقدم، أدخل عنوان IP الخاص بك فى المستعرض وابحث للعثور على إعدادات المسئول الخاصة بك، حيث يجب أن تبحث عن قسم ينص على إدارة الأجهزة أو تقييد الوصول أو شىء مشابه.

بينما يمكن أن تختلف الإعدادات، يجب عليك البحث عن العديد من الخيارات المهمة هنا:

- العثور على الأجهزة غير الضرورية: إذا لم تكن الأجهزة بحاجة إلى أن تكون على شبكتك أو يبدو أن شخصًا ما يخترق شبكة Wi-Fi الخاصة بك، فيمكنك إيقاف تشغيل هذه الأجهزة.

- يمكنك أيضًا البحث عن خيار لحظر عناوين MAC الخاصة بهم، والتأكد من تغيير كلمة مرور Wi-Fi عند الانتهاء.

- تسمح لك بعض أجهزة الراوتر باختيار اتصالات معينة أو إبطاء سرعاتها، وبهذه الطريقة، يمكنك توفير عرض نطاق ترددى أقل للأجهزة المطلوبة للمهام البسيطة، وزيادة عرض النطاق الترددي للأجهزة المستخدمة للألعاب والبث، مما يقلل من مشاكل السرعة.

- تقييد الاستخدام: قد تمتلك أجهزة الراوتر أيضًا القدرة على تقييد ساعات الاستخدام لبعض الأجهزة، وهى طريقة جيدة للتأكد من أن الأجهزة لا تعطل الكثير من النطاق الترددى خلال الساعات الرئيسية من اليوم.

استخدام متصفح أسرع

إذا كان يحدث التباطؤ بشكل أساسى عند استخدام متصفحك أو فتح الكثير من علامات التبويب الجديدة؟ فكر فى التبديل إلى متصفح أكثر بساطة يقوم بتحميل ما هو ضرورى فقط، ويعج Google Chrome أحد أسرع خيارات المتصفح الرئيسية.