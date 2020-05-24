تكنولوجيا: مراجعة لسماعة الأذن اللاسلكية Master & Dynamic MW07 Go

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Master & Dynamic سماعات الأذن اللاسلكية MW07 في عام 2018، وبعد أن تلقت السماعة نجاح كبير ونالت إعجاب الكثير، أطلقت الشركة إصدار Plus من السماعة والذي تمتع بعدة ميزات من بينهم عزل الضوضاء وعمر البطارية الطويل.

والآن، تقدم الشركة إصدار جديد تمامًا من هذه السماعة، وهو إصدار MW07 Go الأقل سعرًا والأكثر تحملًا.

إليكم مراجعة لسماعة الأذن اللاسلكية MW07 Go:

داخل الصندوق

ستجد داخل الصندوق كل الأشياء الأساسية التي تحتاجها بما في ذلك السماعة والحافظة والكتيبات وواصلة USB-C ومجموعة من وسائد الأذن بعدة مقاسات مع أشكال للأجنحة للوسائد والتي تعتبر مناسبة جدًا للرياضيين.

التصميم

تأتي السماعات اللاسلكية داخل حافظة أنيقة مغطاة بالقماش، وهي خفيفة الوزن بحيث يمكن حملها بسهولة في أي مكان.

يبلغ مقاس كل سماعة حوالي 21 × 18 × 25 ملم، في حين يبلغ وزن كل سماعة 7.4 جرام. ولقد تم تصنيع السماعات من الـ TR90، وهي مزودة بمعيار IPX6 لمقاومة المياه.

تحتوي سماعات MW07 Go على قبضة في الأذن والتي تحافظ على كل سماعة في مكانها بشكل آمن، وبفضل تركيبتها الفريدة من نوعها، فهي مرنة وناعمة للغاية، ولكنها لاتزال تحافظ أيضًا على سلامة سماعة الأذن حتى أثناء ممارسة الرياضة.

تحتوي السماعات على أزرار للمساعدة على التحكم في مستوى الصوت أو اختيار الملفات أو الرد على المكالمات أو تفعيل المساعد الشخصي وما إلى ذلك.

أما عن الحافظة، فهي مزودة بمنفذ USB-C للشحن، ومصابيح LED الثلاثة في الأمام للإشارة إلى مستويات الشحن.

Advertisements

الصوت والأداء

تتميز السماعة اللاسلكية بصوت ملحمي ومبهر للغاية، فإن الترددات الصادرة من السماعات تبدو طبيعية وواقعية إلى أبعد الحدود مع التركيز على الـ Bass بشكل كبير. كما أنها تتمتع أيضًا بتقنية عزل الضوضاء.

تأتي السماعات مجهزة بمحرك البريليوم 10 ملم كمان أنها تدعم عدد من الملفات الصوتية مثل الـ Sbc والـ AptX، وهذا يعني انك سوف تحصل على صوت رائع ومتعمق وديناميكي سواء كنت تستمع أثناء ممارسة الرياضة أو أثناء التنقل أو عند الاسترخاء في المنزل.

تدعم السماعة تقنية Bluetooth 5.0 وعلى بعد 30 متر، وهي تغطية ممتازة للغاية.

جدير بالذكر أنه لا يوجد تطبيق مصطحب بالسماعات، ولا يوجد أيضًا دعم للاقتران بأكثر من جهات، كما انه لا يوجد دعم للتشغيل والإيقاف التلقائي كذلك. ومع ذلك، يوجد دعم لاستخدام سماعة واحدة ولكن ضع في اعتبارك أن هذا الأمر ينطبق مع السماعة اليمنى فقط.

أما عن جودة المكالمات، فهي جيدة جدًا ولكن ليست بالأفضل.

البطارية

من أهم ما يميز سماعة MW07 Go هو أنها مزودة ببطارية قوية تستمر في العمل حتى 22 ساعة بالحافظة (بمعدل 10 ساعات للسماعتين و 12 ساعة للحافظة). وعلاوةً على ذلك، تدعم خاصية الشحن السريع لتعطيك 5 ساعات خلال 15 دقيقة شحن.

السعر

سعر سماعة Master & Dynamic MW07 Go هو 200 دولار أمريكي.

0.00 تتميز MW07 Go بكونها سماعة أذن لاسلكية بسعر معقول، وفي المقابل توفر لك دقة صوت رائعة وعمر بطارية طويل، وهي تعتبر مناسبة جدًا لفئة المستخدمين الرياضيين. 8.0/10 الإيجابيات صوت خرافي

لا يوجد تطبيق

بطارية قوية

مقاومة للماء

سعرها معقول السلبيات لا تدعم التشغيل والإيقاف التلقائي

لا يمكنها الاقتران بأكثر من جهة

اعلان





