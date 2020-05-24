شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تضيف تقنية جديدة تتبع أنماط نومك المعتادة والان مع تفاصيل الخبر
ويستخدم التطبيق البيانات الموجودة على تطبيق "ساعة جوجل" الافتراضية ومستشعرات حركة الهاتف، لتحديد ما إذا كنت نائماً أم لا، وتتبع التطبيقات التي تستخدمها في السرير.
وستمنحك "جوجل" خيار إلغاء الاشتراك في وظيفة الاستخدام اليومي للجهاز، التي يمكنها تعقب استخدامات التطبيق الخاص بك، وفتح الهاتف وإجمالي وقت تشغيل الشاشة.
ويضيف التطبيق أيضاً ميزة أخرى ألا وهي "ملاحظات ليلية"، حيث يمكنك تدوين الملاحظات عند الاستلقاء على السرير قبل الانغماس في النوم، وعندما تستيقظ يسألك تطبيق "الرفاهية الرقمية" إذا كنت تريد سماع الملاحظات التي كنت تقولها وقت النعاس عندما تستيقظ.
ويعد استخدام وقت الشاشة عبر الملفات الشخصية أمراً بسيطاً - فهو يمكّن الرفاهية الرقمية للعمل على ملفك الشخصي للعمل.
وكانت طرحت جوجل ميزة جديدة بتطبيق الخرائط، وهى إعطاء معلومات عن الأماكن التى يسهل استخدام الكراسى المتحركة بها؛ حيث ستظهر الإشارة عند المتاجر والأماكن العامة التى تتوفر فيها مداخل وحمامات ومزايا أخرى، وذلك بشكل بارز لتسهيل العثور عليها.
على جانب آخر أعلنت جوجل، أنها لن توفر بعد الآن أدوات مخصصة لتعلم الذكاء الاصطناعى أو التعلم الآلى لشركات النفط والغاز، التى كانت مخصصة لمساعدة شركات الوقود الإحفورى على إدارة عمليات الاستخراج
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