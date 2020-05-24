شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تضيف تقنية جديدة تتبع أنماط نومك المعتادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة "جوجل" الأمريكية إضافة تقنية جديدة لمستخدميها، التي يمكنها تتبع أنماط نومك المعتادة، كما أنها قادرة على تسجيل ملاحظات ليلية أكثر، وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن "جوجل" في طريقها لطرح تطبيق جديد باسم "الرفاهية الرقمية"، التي يقدم تقنيات جديدة لوضع الملاحظات الليلية وتتبع أنماط النوم.

ويستخدم التطبيق البيانات الموجودة على تطبيق "ساعة جوجل" الافتراضية ومستشعرات حركة الهاتف، لتحديد ما إذا كنت نائماً أم لا، وتتبع التطبيقات التي تستخدمها في السرير.

وستمنحك "جوجل" خيار إلغاء الاشتراك في وظيفة الاستخدام اليومي للجهاز، التي يمكنها تعقب استخدامات التطبيق الخاص بك، وفتح الهاتف وإجمالي وقت تشغيل الشاشة.

ويضيف التطبيق أيضاً ميزة أخرى ألا وهي "ملاحظات ليلية"، حيث يمكنك تدوين الملاحظات عند الاستلقاء على السرير قبل الانغماس في النوم، وعندما تستيقظ يسألك تطبيق "الرفاهية الرقمية" إذا كنت تريد سماع الملاحظات التي كنت تقولها وقت النعاس عندما تستيقظ.

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ويعد استخدام وقت الشاشة عبر الملفات الشخصية أمراً بسيطاً - فهو يمكّن الرفاهية الرقمية للعمل على ملفك الشخصي للعمل.

وكانت طرحت جوجل ميزة جديدة بتطبيق الخرائط، وهى إعطاء معلومات عن الأماكن التى يسهل استخدام الكراسى المتحركة بها؛ حيث ستظهر الإشارة عند المتاجر والأماكن العامة التى تتوفر فيها مداخل وحمامات ومزايا أخرى، وذلك بشكل بارز لتسهيل العثور عليها.