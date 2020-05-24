شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو زهقت من "منشن" تهنئة العيد على فيس بوك.. إليك طريقة التخلص منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تذمر الكثير من مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى خاصة فيس بوك مع الإشارة إليهم أو عمل منشن إليهم من قبل إصدقائهم فى رسائل تهنئة عيد الفطر، إلا أنه لا يزال هناك الكثيرين الذين يقومون بهذا الأمر، لكن يمكن بسهولة التخلص من هذا الأمر بسهولة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة كما يلى: منع أي شخص من عمل "منشن" لك - قم بفتح حسابك على فيس بوك. - توجه إلى الإعدادات. - أبحث عن Timeline and tagging - ستجد Review قم باختيار تنبيهك قبل عمل "المنشن" وذلك لتجنب عمل إشارة لك بدون موافقتك. Advertisements منع أى شخص من الكتابة على صفحتك - اتبع نفس الخطوات السابقة. - من داخل timeline and tagging . - اختر منع الأصدقاء من الكتابة على صفحتك الشخصية من خلال اختيار only me، فى خيار من يمكنه الكتابة على صفحتك الشخصية. - اختر حفظ بعد ذلك.

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