شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يقترحون إنشاء مفاعل نووى على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى وكالات الفضاء العالمية إلى تأسيس وجود إنسانى دائم خارج الأرض، لكن مشكلة توفير مصادر الطاقة ما زالت دون حل، ولأن الطاقة الشمسية غير متوفرة دائمًا فى بعض الأماكن، ومنها أجزاء من القمر، يدرس فريق من العلماء والمهندسين إمكانية إنشاء مفاعلات نووية لإمداد المستوطنات القمرية بالطاقة.

فإن التحدى الأكبر أمام هذه الفكرة هو الحجم، فإنشاء محطة نووية على القمر شبيهة بما لدينا على الأرض أمر غير ممكن وفق تقارير لموقع سى أند إى إن الأمريكى، لذلك تعمل وكالة الإدارة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) على تطوير مفاعلات مبسطة ومصغرة قادرة على تحمل ظروف القمر القاسية.

وقال المهندس النووى ديفيد بوستون من مختبر لوس ألاموس الأمريكى "لا أفضل تسميته ابتكارَا لأنه ليس أمرًا معقدًا، نريد تنفيذ الأمر بطريقة بسيطة ونحن واثقون من نجاحه".

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ويرى المهندسون أن 4 مفاعلات قادرة على إمداد طاقم من 6 أشخاص بالطاقة الكافية للعيش على المريخ ويأملون فى استخدام القمر كأرض تجارب، والاستفادة من قربه من كوكبنا في حال حدوث خلل لسبب أو لآخر.

ولعل فكرة استخدام النووى مطروحة لحلول أخرى بطريقة مختلفة فى الاستخدام، فقد عرض إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX منذ فترة طويلة، أن تفجير كوكب المريخ برؤوس حربية نووية سيؤدى إلى إعادة إصلاح الكوكب ليصبح مناخه مثل كوكب الأرض.

وكشف لأول مرة عن الخطة فى عام 2015 فى عرض مع ستيفن كولبير، وأوضح ماسك أنه يمكن تحقيق ذلك ببطء، حيث إن الإطلاق التدريجى للغازات الدفيئة سيملأ الغلاف الجوى بثانى أكسيد الكربون بمساعدة القنابل النووية.