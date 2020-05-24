شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متخليش كورونا يوقفك.. إزاى تستغل التكنولوجيا علشان تقضى عيدك كأنك فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعى قضاء عيد الفطر هذا العام فى المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا توقف الاحتفال بالعيد ومظاهره، حيث يمكن استغلال العديد من الأدوات التكنولوجية لقضاء العديد تماما كأنه لا توجد أى حالة حظر، وذلك من خلال العديد من الأدوات البسيطة الموجودة فى متناول أيدينا جميعا، والتى نعرض أبرزها كما يلى:

الفيديو كول لرؤية الأهل

مع تطبيق حالة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا بدأت العديد من خدمات الفيديو فى الانتشار سواء خدمات الفيديو التقليدية مثل فيديو ماسنجر وواتس آب وسكايب، أو خدمات الفيديو التى تستخدم في العمل عن بعد مثل زووم جوجل ميت ومايكروسوفت تييم، حيث يمكن استخدام مثل هذه التطبيقات والخدمات للتواصل مع الاهل ومعايدتهم عن بعض بكل سهولة ويسر بدون الانتقال من مكانك.

تطبيقات التراسل لتهنئة الأصدقاء

أما فيما يتعلق بإرسال المعايدات والتهنئة، فيمكن استخدام العديد من تطبيقات التراسل الفورى مثل ماسنجر أو واتس آب أو فايبر أو غيرها من تطبيقات التراسل المختلفة، والتى يمكن من خلالها تبادل صور تهنئة العيد والعديد من الملصقات الطريفة حول عيد الفطر المبارك.

سيلفى صلاة العيد من البيت

لا يعنى أننا سنؤدى صلاة العيد فى المنزل، أن هذا يمنع التقاط صور سيلفى العيد، حيث يمكن لأفراد المنزل الواحد التقاط صور سيلفى صلاة العيد ومشاركتها مع الأصدقاء عبر شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة تماما مثلما كان يحدث عند التقاط صور صلاة العيد من المساجد.

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سيلفى الكحك

أما الحدث الثانى الذى يمكن مشاركة صوره عبر شبكات التواصل الاجتماعى فهو صور الحلوى الخاصة بالعيد كالحك والبسكوت وغيرها من المأكولات المشهورة فى العيد، وهو الأمر الذى يساعد على التواصل حتى رغم بعد المسافة بسبب العزل المنزلى.

خدمات بث الأفلام

كما يمكن أيضا الاستفادة خلال أيام العيد من مشاهدة العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وذلك من خلال تطبيقات بث الفيديوهات المختلفة التى أصبحت منتشرة بشكل كبير مؤخرا مع بقاء الناس فى المنازل مؤخرا.

تطبيقات الألعاب

كما يمكن ممارسة بعض العاب الفيديو الجماعية عبر الإنترنت، بكل سهولة دون أن يتحرك المستخدم من مكانه، حيث تمتلئ متاجر التطبيقات ومنصات الألعاب، بالعديد من الألعاب الجماعية التى يمكن ممارستها بكل سهولة ويسر بين المستخدمين.