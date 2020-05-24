انخفاض درجات الحرارة والقاهرة 28.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثاني أيام عيد الفطر

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غداً، الإثنين، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، استمرار انخفاض درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها نقلته وسائل إعلامية، إنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة وشبورة خفيفة صباحاً، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

وتوقعت الهيئة أن يشهد شمال الصعيد طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحياناً، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غداً الإثنين فهي كالتالي:

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القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجات

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجات

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجات

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجات

قنا العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجات

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة