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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت مؤخراً أحدث الصور ثلاثية الأبعاد التي تكشف عن تصميم الإصدار القادم من سلسلة هواتف Galaxy Note، حيث يظهر هاتف Galaxy Note 20 بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع تصميم بحواف منحنية كما في هاتف Galaxy S20 Ultra.
تستعد العملاق الكوري لإطلاق هاتف Galaxy Note 20 خلال شهر أغسطس وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن، ولقد ظهرت مؤخراً صور ثلاثية الأبعاد تقدم تفاصيل عن الملامح الأولى لتصميم هذا الإصدار.
كما جاء في تقرير أخر بعض التفاصيل حول هاتف Galaxy Note 20، حيث يتميز الهاتف بقياسات 161.8 في 75.3 في 8.5مم، كما يتميز هاتف Note 20 بتصميم أكبر من الإصدار السابق من السلسلة Note 10 وأيضاً Note 10 Plus، أيضاً من المتوقع أن يتميز هذا الإصدار بحجم 6.7 إنش في الشاشة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note 20 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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