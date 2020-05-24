شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتعيد عليهم بواتس آب.. كيفية ارسال "ستيكرز" عيد الفطر لأصدقائك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم المسلمون حول العالم بعيد الفطر، حيث يلجأ العديد من المستخدمين لتطبيق واتس آب لإرسال التهنئة إلى أصدقائهم وأسرهم، لكن رغم وجود العديد من الطرق للقيام بذلك، فإن أكثر الطرق شيوعًا لإرسال التحية هى إرسال ملصقات واتس آب، ورغم أن واتس آب نفسه لا يمتلك ملصقات خاصة بعيد الفطر، إلا أن هناك حيلة بسيطة تتيح للمستخدمين إمكانية إضافة الملصقات والتى نعرضها كما يلى:

لمستخدمى أندرويد

- قم بفتح تطبيق واتس آب وتوجه إلى أى دردشة داخل التطبيق.

- اضغط على زر أيقونة الإيموجى، من لوحة المفاتيح للوصول إلى حزمة الملصقات الموجودة.

- اضغط على أيقونة الملصقات الموضوعة بجوار زر GIF أدناه.

- اضغط على أيقونة "+" من أعلى يمين قسم الملصقات.

- مرر لأسفل إلى نهاية الصفحة، واضغط على "احصل على المزيد من الملصقات".

- سيتم إعادة توجيه المستخدم إلى متجر بلاى ستور

- ابحث عن حزمة ملصقات لعيد الفطر.

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- بمجرد تنزيلها، عد إلى واتس آب، حيث ستلاحظ ظهور ملصقات العيد.

لمستخدمي أيفون:

- إذا كنت قد تلقيت أى ملصق عيد على هاتفك الأيفون، فكل ما عليك فعله هو وضع علامة على الملصق كمفضل.

- بمجرد وضع الملصق على قائمة "المفضلة"، سيتمكن مستخدمى أيفون من إرساله إلى أى جهة اتصال أو مجموعة.

-لتمييز أى ملصق تم استلامه على أنه المفضل، يحتاج المستخدمين إلى الضغط لفترة طويلة على الملصق والضغط فوق خيار "*".

-بمجرد الانتهاء من ذلك، توجه إلى أى نافذة أو مجموعة دردشة واضغط على خيار الملصقات الموجود فى شريط النص.

-ابحث عن أيقونة النجمة التى يمكن من خلالها العثور على جميع ملصقات المفضلة.

-اضغط على أى ملصق لإرسال.