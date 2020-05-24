مع دخول فصل الصيف.. نصائح لاستهلاك وقود أقل عند تشغيل تكييف السيارة

من دخول فصل الصيف وحلول موجة الطقس الحار، يقوم العديد من سائقي السيارات بتشغيل تكييف السيارة أثناء القيادة.

ويتخوف العديد منهم من استهلاك كميات كبيرة من الوقود أثناء تشغيل التكييف، وهو ما يجبرهم على عدم تشغيله، حيث يكتفون بفتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داخل المقصورة.

ويقول مايك أيزمان، خبير أنظمة التكييف لدى شركة "كونتيننتال"، إن فتح النوافذ لتجديد الهواء داخل مقصورة السيارة عوضاً عن تشغيل التكييف ليست بالطريقة المناسبة.

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وأوضح أيزمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن تشغيل تكييف السيارة له العديد من المميزات للسائقين، منها مساعدتهم على قيادة خالية من التعب والإرهاق، بجانب القدرة على التركيز أثناء القيادة.

وأضاف أيزمان أن القيام بصيانة تكييف السيارة بشكل مستمر يساهم على تبريد المقصورة بشكل أسرع، مما يجعل استهلاك الوقود أقل.

وأكد الخبير الألماني أن فتح النوافذ أثناء القيادة قد يزيد استهلاك الوقود مقارنة بالاستهلاك أثناء تشغيل التكييف، حيث تزيد مقاومة السيارة للهواء عند فتح النوافذ ما يزيد من الجهد المبذول من المحرك.

ووجه أيزمان نصائح لقائدي السيارات بالاكتفاء بضبط التكييف بين 22 و24 درجة مئوية، وضبط تدفق الهواء من الفتحات الوسطي والحيز المخصص للأقدام، حتى ينخفض استهلاك الوقود أثناء تشغيل التكييف.