شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زيادة ثروة مارك زوكربيرج 30 مليار دولار خلال شهرين رغم أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضررالاقتصاد العالمى بشدة منذ منتصف شهر مارس عندما بدأت جائحة فيروس كورونا التاجى فى نشر الانتشار بجميع أنحاء العالم، وتأثرت كافة الصناعات تقريبًا، ولكن هناك رجل واحد شهدت ثروته نموا كبيرا فى الشهرين الماضيين، إذ أضاف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك وفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires Index ، نحو 30 مليار دولار.

وفى وقت ما فى منتصف شهر مارس، وصلت ثروة زوكربيرج بنحو 57.5 مليار دولار، لكن نمت الآن إلى 87.5 مليار دولار، إذ أصبح زوكربيرج الآن ثالث أغنى رجل فى العالم، متفوقا على وارن بافيت.

وذكر تقرير حديث صادر عن CNBC أن سعر سهم فيس بوك وصل أيضًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق 230.75 دولارًا بعد أن أطلقت الشركة ميزة التسوق عبر الإنترنت الخاصة بها والتى تسمى shops، كما كانت شركة فيس بوك مشغولة خلال الشهرين الماضيين، حيث واصلت شركة وسائل التواصل الاجتماعى طرح الميزات لمساعدة الأشخاص فى الظروف الحالية، وتم طرح غرف ماسنجر، التى كانت تعد منافس لتطبيق Zoom، إذ تسمح غرف ماسنجر لـ 50 شخصًا بالتفاعل مع بعضهم البعض فى نفس المكالمة.

Advertisements

ويمكن أيضًا استخدام غرف ماسنجر من قبل مستخدمى WhatsApp و Instagram ومن المثير للاهتمام أنه لا يحتاج إلى حساب على فيس بوك للمشاركة فى المكالمة، فلإجراء أو بدء مكالمة، يحتاج المرء إلى حساب فيس بوك.

وقد علق زوكربيرج فى مقابلة مع The Verge أيضًا على كيفية تأثير العمل من المنزل بشكل إيجابى على موظفى فيس بوك، إذ قال: "الشيء الذى كان مفاجئًا بشكل إيجابى للناس هو أن الأشخاص أكثر إنتاجية فى العمل فى المنزل مما كان يتوقعه الناس، إذ يعتقد بعض الناس أن كل شيء سوف ينهار، ولم يحدث ذلك. والكثير من الناس يقولون بالفعل إنهم أكثر إنتاجية الآن ".

وأوضح زوكربيرج إن هذا ينطبق عليه شخصيا أيضا، وأضاف: "أعتقد بالتأكيد أن هذه هى أطول فترة عملت بها عن بعد، لقد كانت هذه الفترة أيضًا أكثر إنتاجية مما كنت أعتقد أنها ستكون ''.