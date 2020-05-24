شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تعلن عن احتمال تأجيل عملية الإطلاق البشرى المقبلة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن تفتح شركة سبيس إكس صفحة جديدة بالتاريخ يوم 27 المقبل من مايو الجارى، بإطلاق رواد فضاء من فوق أرض أمريكية لأول مرة منذ 2011 حين انتهى برنامج مكوك الفضاء التابع لوكالة ناسا؛ لكن قد يتأجّل هذا الإنجاز التاريخى لسوء الظروف الجوية.

وقال بِنجى ريد، مدير قسم "إدارة بعثة الطاقم" فى سبيس إكس، لموقع كليك أورلاندو: "أرى احتمالًا كبيرًا للإلغاء بسبب الطقس، فلن يفاجئنى إن حدث، نظرًا إلى التوقيت السنوى الذى نحن فيه."

يَمر هذا الاختبار بسلام، يجب أن تكون كل الظروف مواتية، فانطلاق رواد الفضاء يَستلزم أن تكون السماء صافية والرياح خفيفة، وحتى المحيط الأطلسى لا بد أن يكون مستقرًّا، لأن الرواد ربما اضطرتهم حاجة إلى الهبوط فيه.

تُراقب وكالة ناسا أكثر من 50 موقعًا عبر المحيط الأطلسى، مغطِّيةً آلاف الكيلومترات من عند الساحل الشرقى المطل على شمال المحيط الأطلسى، لضمان قدرة الرواد على النزول فيه عند الطوارئ.

الإطلاق لم يتأجل حتى الآن، وربما جرى فى موعده؛ وستُقيِّم ناسا حالة الطقس يوميًّا إلى حين يوم الإطلاق.

Advertisements

إذا جرى كل شيء كما يُرام، فستكُون سبيس إكس أطلقتْ صاروخ "فالكون 9" يحمل مركبة كرو دراجون على متنها رائدان، من مركز كينيدى الفضائى فى تمام الساعة 4:33 بالتوقيت الشرقي؛ على أن يكون الوصول إلى محطة الفضاء الدولية فى نحو ظُهر يوم الخميس اللاحق 28 مايو.

وسينطلق رواد الفضاء في وكالة ناسا روبرت بهنكن ودوجلاس هيرلي في مركبة الفضاء كرو دراجون التابعة للشركة من مركز كنيدي للفضاء في كيب كانافيرال ، فلوريدا يوم 27 مايو الساعة 4:32 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (9:32 مساءً بتوقيت المحيط الهادي).

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه كجزء من مهمة "Demo-2"، سيلتحم الرواد بمحطة الفضاء الدولية (ISS) بعد حوالي 19 ساعة، وسيبقوا هناك لمدة تصل إلى أربعة أشهر.