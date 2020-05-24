شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 عادات تكنولوجية هتختفى فى عيد الفطر 2020 بسبب كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد عيد الفطر هذا العام مختلفا تماما عن أى عيد آخر، حيث إنه يتزامن مع تفشى فيروس كورونا والتزام الناس بالتباعد الاجتماعى وسط إجراءات الإغلاق فى البلاد حول العالم، وهو الأمر الذى سيجعل بعض العادات التكنولوجية التى نقم بها كل عيد تختفى تماما ولا يمكننا القيام بها فى عيد الفطر 2020.

نقدم لك أبرز هذه العادات التى لن نتشاركها هذا العام:



سيلفى صلاة العيد

سيلفى صلاة العيد

يتشارك الكثيرون صور سيلفى لصلاة العيد فى المساجد أو الشوارع احتفالا به، وتسجيلا للحظة ابتداءه، لكن هذا الأمر لن نراه أبدا بعد إغلاق الجوامع ومنع التجمعات، إلا داخل المنازل بين أفراد الأسرة فقط بعيدا عن اللمة التي كانت تجمع الناس بمختلف أعمارهم في مكان واحد يؤدون الابتهالات والطقوس الخاصة بعيد الفطر.

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طقم العيد على إنستجرام

انتشرت عادة مشاركة صور طقم العيد بألوانه المبهجة على "إنستجرام" فى السنوات الأخيرة من الاحتفال بعيد الفطر، لكن هذا العام قد لا نرى ذلك خاصة مع خوف الكثيرين من شراء الملابس الجديد من المحال التجارية وسط انتشار كورونا، وكذلك عدم التجمع فى هذا العيد.



العزومات فى العيد

لايف العزومات

لعل من أبرز المشاهد فى العيد التى نراها على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا هى البث المباشر للعزومات واللمة فى منازل العائلات والأصدقاء، وكذلك بداخل المطاعم، ولكن كل ذلك لم يتوفر هذا العيد بسبب إجراءات إغلاق كورونا والتباعد الاجتماعى.

دورة البلايستيشن خارج المنزل

لم يعد هناك مجال للتجمع للعب البلايستيشن مع أصدقائك في المراكز الخارجية، فلن تتوفر هذه المتعة هذا العيد لحماية نفسك وغيرك من الإصابة بفيروس كورونا.