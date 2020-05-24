شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب نسخة مبكرة من iOS 14.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن مجموعة من الباحثين الأمنيين والمتسللين كانوا قادرين على الوصول إلى نسخة مبكرة من نظام التشغيل iOS 14 منذ فبراير الماضى، وبعد ظهور العديد من التسريبات المتعلقة بنظام التشغيل المرتقب من شركة أبل على مدى الأشهر القليلة الماضية، يبدو أنه من المرجح أن التسريبات كانت تستند إلى النسخة المبكرة من النظام.

وبحسب موقع Vice الأمريكى، فمع أنه من الشائع أن تتسرب تفاصيل صغيرة عن تحديثات برامج أبل فى الأشهر والأسابيع التى تسبق الإعلان الرسمى عنها، لكن من غير المألوف تمامًا أن يُطلق إصدار مبكر كامل من النظام قبل أشهر من الإعلان عنه، وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في وقت مبكر جدًا، وفقًا لمصدر موقع Vice.

فيما تشمل المميزات التى تم تسريبها حتى الآن عن نظام التشغيل iOS 14 تطبيقًا جديدًا للياقة البدنية، وPencilKit API لقلم الشركة، والتحديثات على تطبيق الرسائل iMessage، وعرض جديد للشاشة الرئيسية، والقدرة على اختبار تطبيقات الجهات الخارجية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR، وغير ذلك.

وكانت شركة أبل قد أعلنت منتصف شهر مارس الماضي أنها تعتزم عقد مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC لعام 2020 عبر شبكة الإنترنت، وذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.