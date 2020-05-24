شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحويل حاويات الشحن لمختبرات كورونا تعمل بالروبوتات على 2400 اختبار يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمل علماء من OpenCell.bio وكلية King's College London مع شركة تدعى Opentrons Labworks لإنشاء منشأة سريعة تعمل بنظام الروبوت، كمختبر لفيروس كورونا، حيث يقول الفريق البحثى إنه أول مختبر يعمل بكامل طاقته ويمكن نشره على الفور فى أى مكان فى العالم، لاختبار فيروس كورونا، ويمكنه معالجة 2400 اختبار يوميًا.

ويُطلق على النظام الجديد CONTAIN، وهو تصميم مفتوح المصدر، حيث تقول هيلين شتاينر، الرئيس التنفيذى لشركة OpenCell، إن المشروع خطوة حيوية لزيادة عدد المختبرات المعتمدة القادرة على إجراء اختبار COVID-19.

وقال شتاينر: "نحن نعمل عن كثب مع المنظمين لضمان بقاء نظام المختبر الخاص بنا قادرًا على الجودة العالية والتكلفة المنخفضة ويلبى المعايير الصارمة المطلوبة لإجراء اختبار السكان".

ويتم تحويل حاوية شحن عالية 40 قدمًا إلى مواصفات مخبرية عالية، خلال التجربة الفعلية، مع الحفاظ على سلامتها الهيكلية وقدرتها على النقل.

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يسمح التصميم بشحن وحدات CONTAIN إلى أى مكان بسرعة، ولا يتطلب سوى الأرض والمرافق الصلبة مثل الكهرباء والمياه، لتكون جاهزة للتشغيل.

ويتتبع نظام إدارة البيانات العينات من خلال عملية الاختبار المؤتمتة باستخدام رموز QR ومعرفات العينات الفريدة، ويتبع الاختبار المعيار الذهبى لاختبار COVID-19، ويتم إجراؤه فى ثلاث مراحل، ما يسمح لمشغل واحد بتشغيل المختبر وإجراء 92 اختبارًا كل 45 دقيقة.

ويفسر نظام إدارة البيانات تلقائيًا بيانات qPCR، المستخدمة لقياس الحمض النووى الريبى، ويقوم بإبلاغ النتائج بشكل آمن للمريض أو مقدم الرعاية الصحية.

ونشرت Opentrons بالفعل أكثر من 250 روبوتًا لإجراء اختبار COVID-19 فى المختبرات فى جميع أنحاء العالم، والآن مع الحاويات يمكن نشرها على نطاق أوسع.