الفيسبوك تخطط للسماح للعديد من الموظفين بالعمل من منازلهم بشكل دائم

فاطمة أيت طالب - دبي - بسبب تفشي فيروس COVID-19، إضطر العديد من الأشخاص للعمل من منازلهم، والآن أعلنت الفيسبوك أنها ستسمح للعديد من موظفيها بالعمل من منازلهم في المستقبل على أساس دائم.

لدى الشركة حاليًا حوالي 50 آلف موظف، وقد ينتهي المطاف بنصف هؤلاء الموظفين بالعمل من المنزل على المدى الطويل، على الرغم من أن هذا قد يستغرق بضع سنوات للوصول على هذا العدد. وبخصوص هذا الموضوع، صرح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الفيسبوك، السيد مارك زوكربيرج بالقول :

سنصبح الشركة الأكثر تقدمًا في مجال العمل عن بُعد في نطاقنا. نحن بحاجة إلى القيام بذلك بطريقة مدروسة ومسؤولة، لذلك سنقوم بذلك بطريقة مدروسة. ولكن أعتقد أنه من المحتمل أنه على مدى السنوات الخمس إلى العشرة القادمة، ربما في غضون عشر سنوات أكثر، ولكن في مكان ما في هذا الإطار الزمني، أعتقد أنه يمكننا أن نجعل حوالي نصف موظفي الشركة يعملون عن بُعد بشكل دائم. Advertisements

تستخدم الشركة مجموعة من الحلول لمساعدة أعضاء فُرقها على العمل من منازلهم، ويمكنك معرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر على الموقع الرسمي للشركة إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.