آبل ستبدأ بإنتاج نظاراتها الذكية Apple Glasses في النصف الأول من العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن النظارات الذكية القادمة من شركة آبل ستصل إلى السوق تحت إسم Apple Glasses، وأنه لن يتم إطلاقها حتى أوائل العام 2021، وعلى الأرجح في شهر مارس.

تلك المعلومات وردتنا من المسرب الشهير Jon Prosser، والآن هناك مصدر آخر يكشف لنا أن شركة آبل ستبدأ بإنتاج نظاراتها الذكية في النصف الأول من العام 2021. ووفقا لموقع DigiTimes، فقد ذكر أن بعض المصادر في سلسلة التوريد أخبرته أن شركة آبل لن تبدأ بإنتاج نظاراتها الذكية للواقع المعزز حتى النصف الأول من العام المقبل.

وبالعودة إلى التسريب السابق من Jon Prosser، فقد كشف لنا عن الكثير من المعلومات الجديدة حول نظارات آبل القادمة التي تستند على الواقع المعزز، بما في ذلك الإسم ” الرسمي “، والسعر المحتمل، وبعض المواصفات التقنية، وتاريخ الإطلاق.

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وفيما يخص السعر، فقد ذكر أن نظارات آبل للواقع المعزز ستُكلف إبتداءً من 499 دولار أمريكي مع خيار تحويلها إلى نظارات طبية لأولئك الذين يحتاجونها. هذا أرخص بكثير مما كنا نعتقد، فشركة آبل ليست مرادفة تمامًا لكلمة ” رخيص “. ومع ذلك، كشف لنا Jon Prosser عن سبب إطلاقها بهذا السعر.

هذا لأنه على غرار الجيل الأول من الساعة الذكية Apple Watch، فسوف يتم إجراء جميع عمليات معالجة معلومات النظارات على iPhone، مما يُحول النظارات Apple Glasses إلى ملحق للهاتف iPhone، مما يسمح للشركة بتوفير بعض المال والذي بدوره يُخفص تكلفة المنتج. سيتم دمج الشاشات في عدستي النظارة، وسيكون المستخدمون قادرين على التفاعل معها بإستخدام الإيماءات.

كشف Jon Prosser أيضًا أن نموذجًا أوليًا تميز بإحتضانه لتقنية LiDAR والشحن اللاسلكي، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التقنيات ستشق طريقها إلى النسخة النهائية من هذه النظارة. وفيما يخص التوافر، فيبدو أن شركة آبل تخطط للإعلان عنها في الحدث الذي ستُعلن فيه عن تشكيلة iPhone 12 Series في وقت لاحق من هذا العام، ولكن هناك إحتمال أن يتم تأجيل الإعلان عن هذه النظارات إلى الربع الأول أو الثاني من العام 2021 بسبب جائحة COVID-19، ولكن لن يتم عرضها للبيع حتى الربع الرابع من العام 2021 أو في أوائل العام 2022.

وبغنى عن القول، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن في حالة إذا إتضح أن هذا صحيح، فيبدو أن نظارات آبل الذكية تتأهب لتكون تقنية مثيرة للإهتمام.