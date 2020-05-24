5 مزايا تدفعك لاستخدام الخدمات المصغرة من موقع خمسات

هل احتجت يومًا إلى تنفيذ مهمة مؤقتة قد يتوقف عليها نجاح مشروعك، ولا تمتلك ضمن فريق عملك شخصًا محترفًا ليقوم بتنفيذها؟ يمكن تسمية هذه المهام الخدمات المصغرة، وهي عادة خدمات رقمية صغيرة، ورغم حيويتها إلا أن شركتك لا تحتاج إليها بشكل مستمر لدرجة تعيين موظف بدوام كامل ليقوم بها، يكفي زيارة موقع خمسات المميز، قد تكون أحد هذه الخدمات كتابة محتوى لموقعك، أو تصميم شعار جديد، أو ترجمة مستند ما، وغير ذلك الكثير.

تُعد الخدمات المصغرة هي الحل الأفضل والأسرع والأقل تكلفة لإنجاز المهام التي تحتاجها عن بُعد باحترافية خلال وقت قصير، مما يساعدك في الحفاظ على فريقك منتبهًا لمهامه الرئيسية التي يقوم بتنفيذها. ناهيك عن خفض التكلفة، فبدلًا من توظيف شخص بدوام كامل ودفع راتب شهري، ستدفع تكلفة الخدمة لمرة واحدة عندما تحتاج إليها، لكن كيف تعثر على الخدمات المصغرة الاحترافية؟

أكبر سوق عربي لبيع وشراء الخدمات المصغرة:

يعد موقع خمسات حلقة الوصل بين أصحاب المشاريع ورواد الأعمال الذين يرغبون في إنجاز بعض المهام الحيوية لتنمية وتطوير أعمالهم بسرعة وسهولة، وبين المستقلين المحترفين المستعدين لتقديم خبراتهم ومهاراتهم على شكل الخدمات المصغرة.

إن كنت تحتاج لإنجاز خدمة ما بتكلفة منخفضة واحترافية عالية وفي إطار زمني ضيق، سواء إن كانت في مجال، مثل: الكتابة والترجمة أو التصميم أو التسويق أو الاستشارات والأعمال، أو حتى البرمجة والتطوير، أو غير ذلك، فيمكنك تصفح التصنيفات الرئيسية لخدمات موقع خمسات بسهولة أو البحث عن الخدمات المصغرة التي ترغب بها مباشرةً من مربع البحث المدمج بالموقع.

عند العثور على الخدمة المطلوبة وقراءة تفاصيلها بعناية، يمكنك التواصل مع البائع من خلال رسائل الموقع في صفحة المشتريات، والاستفسار عن الأمور الغامضة في الخدمة قبل شرائها، ليبدأ المستقل بتنفيذها، لا يتميز موقع خمسات بسهولة الاستخدام فحسب.

إليك 5 مزايا جوهرية تدفع الشركات الناشئة للاعتماد على الخدمات المصغرة من موقع خمسات المميز.

ضمان حقوق الطرفين والدعم الفني المستمر:

يهتم موقع خمسات بتوفير كل السبل لضمان حقوق الطرفين بشكل كامل، إذ إنه يقوم بدور الوسيط بينك وبين مقدم الخدمة. يبدأ الأمر من مجرد تفكيرك في طلب الخدمة، حيث يمكنك مراسلة البائع للاستفسار عن تفاصيل الخدمة والتأكد من توافقها مع احتياجاتك. عند طلب الخدمة وتوضيح ما تريده بدقة للبائع، يبقى مبلغ الخدمة محفوظًا لدى موقع خمسات حتى يقوم البائع بتنفيذ الخدمة، وإرسالها إليك لمراجعتها والتأكد منها بشكل كامل.

أما في حالة وجود أي مشكلة أو خلل في الخدمة، يمكنك طلب تعديلها من خلال الضغط على زر (طلب التعديلات)، وشرح التعديلات المطلوبة للبائع، وفي حال لم يرد عليك البائع ضمن الطلب، أو مضت مدة التسليم المتفق عليها دون تسليم الخدمة، يمكنك إلغاء طلب الخدمة، بحيث يرجع ثمنها إلى حسابك في خمسات مباشرة، ويمكنك استخدامه في شراء أي خدمة أخرى.

ليس هذا وحسب، ففي حالة واجهتك أي مشكلة أخرى سواءً مع البائع أو في الخدمات أو الأمور المتعلقة بطرق الدفع، ستجد الدعم الفني متاحًا على مدار الساعة، يقدم لك المساعدة التي تريدها أيًا كانت، بصورة احترافية.

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الأسعار التنافسية والخدمات المطورة:

من الأشياء الجوهرية التي يضعها أي صاحب مشروع أو شركة ناشئة في الحسبان عند توظيف مستقل للعمل في مشروعه أو طلب خدمة ما، هي الجودة العالية والتكلفة المنخفضة، بالتأكيد يرغب أي شخص بالحصول على أعلى جودة ممكنة للعمل، دون أن يضطر إلى تحمل تكلفة كبيرة.

هذا ما يقدمه موقع خمسات من خلال خدماته المصغرة، حيث يعتمد على تسعير موحد لجميع الخدمات الرئيسية يبدأ من 5 دولارات أمريكية، مما يمنحك الفرصة لشراء ما تريد من الخدمات المصغرة الاحترافية بتكلفة بسيطة جدًا، كما يتيح لك الموقع أن تعمل على تطوير الخدمة مع البائع، وطلب المزيد من التطويرات والإضافات على الخدمة الرئيسية بتكلفة إضافية.

تنوع الخدمات:

يضم موقع خمسات آلاف الخدمات الرقمية المصغرة، التي يمكنك الاستفادة منها لتطوير أعمالك، ستجدها موزعة ضمن عدة تصنيفات رئيسية، مثل: الكتابة والترجمة والبرمجة والتطوير والاستشارات والأعمال وغيرها، وبالتالي سيكون من السهل بالنسبة لك الدخول إلى التصنيف الذي تريده، وتصفح كل الخدمات المصغرة الموجودة فيه، واختيار أفضل الخدمات وأكثرها ملاءَمة لمشروعك.

إن كنت تحتاج إلى خدمة محددة ولم تجدها في أي من التصنيفات في الموقع، يمكنك طلبها من قسم طلبات الخدمات غير الموجودة، ليقوم الموقع بتوفيرها في أقرب وقت ممكن. هذا التنوع في الخدمات سيجعلك قادرًا على التركيز في عملك الرئيسي دون قلق من وجود مهام فرعية لا يمكنك تنفيذها، فمهما كانت احتياجاتك ستجد في موقع خمسات من يقوم بتنفيذها بأعلى جودة.

السرعة المطلقة:

إذا خضت تجربة توظيف شخص مستقل للعمل في مشروعٍ ما عبر موقع للعمل الحر كموقع مستقل على سبيل المثال، ستعرف أنه يجب عليك تحديد ما ترغب به جيدًا حتى تحصل على المستقل المناسب، بداية من كتابة وصف محدد ودقيق للمشروع، وتحديد المهارات والمواصفات التي يجب توافرها في المستقل المطلوب، وتحديد المهام المنوطة به، إلى جانب تحديد الميزانية والمدة الزمنية المتوقعة لاستلام المشروع. بعد ذلك يأتي دور متابعة الطلبات التي يقدمها المستقلون لمشروعك.

في كثير من الأحيان، تحتاج إلى إنجاز مهمة محدد بسرعة في وقت قصير بدون استغراق الكثير من الوقت في وصف المهمة والمهارات التي يجب توافرها في المستقل الذي سيقوم بتنفيذها. هذا تحديدًا ما توفره لك الخدمات المصغرة في موقع خمسات، حيث تغنيك عن كتابة أي وصف، فقط عليك الاختيار المباشر من الخدمات المصغرة الموجودة في الموقع، لتبدأ عملية التنفيذ سريعًا، وتستلم الخدمة في وقت قصير يتراوح عادة بين يوم واحد و5 أيام في المتوسط.

مستويات الباعة وتقييم الخدمات:

يقدم موقع خمسات أربع مستويات متدرجة لمقدمي الخدمات، حيث تجد رتبة كل بائع في الصفحة الرئيسية الخاصة به، هذا التدرج في التصنيف يتم بناءً على نشاط والتزام مقدم الخدمة في تنفيذ الطلبات على الموقع، فكلما كثر عدد الطلبات التي يقوم بها وحصوله على تقييم جيد من المشترين، كان مستوى تصنيفه أفضل. ومن ثمَّ أثناء بحثك عن الخدمات، بإمكانك معرفة مستوى البائع المحتمل التعامل معه، حتى تتأكد من جودة أدائه ومناسبته للمهمة.

مع الأخذ بالاعتبار أن كل بائع أيًا كان تصنيفه الحالي، فهو يبذل قصارى جهده لتقديم أعلى كفاءة ممكنة في أي طلب، ليحصل على تقييم جيد يساعده في الارتقاء لدرجة أعلى في التصنيف. وعند الانتهاء من تنفيذ طلبك، يتيح لك موقع خمسات تقييم الخدمة، مما يؤدي إلى المساهمة في تطوير أداء البائع في تقديم الخدمات فيما بعد.

الآن يمكنك تركيز جهودك وجهود فريق عملك على تنفيذ المهام الرئيسية المطلوبة في العمل، وترك المهام الحيوية من الخدمات المصغرة إلى الخبراء والمحترفين من مقدمي الخدمات في موقع خمسات ليقوموا بتنفيذها بالجودة التي تريدها، وبتكلفة منخفضة، وفي الوقت المناسب تمامًا.