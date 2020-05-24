شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز تجارى يبتكر "دواسة ذكية" تجنب الزوار استخدام أزرار المصعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر مركز تجارى فى تايلاند طريقة فريدة من نوعها لتجنيب الزوار استخدام أيديهم للضغط على أزرار المصاعد وإبعاد الناس عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث كشف أصحاب المركز التجارى أنهم قاموا بذلك لتخفيف الإصابة بالفيروس من خلال الحد من استخدام الأزرار القادرة على نقل الأمراض بشكل كبير إلى الزوار.

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وبحسب وكالة سبوتنيك فإن المركز التجارى لجأ لاستخدام دواسات ذكية أمام المصاعد وبداخلها، حيث فوجئ الزوار بهذا الابتكار الجديد، لكنهم رحبوا بالتغيير الجديد دون استخدام اليدين كخطوة ذكية للبقاء بصحة جيدة، فيما قال أحد الزوار: "لقد قاموا بعمل جيد هكذا أشعر بأمان أكبر لأننا نستخدم أيدينا للقيام بأشياء مختلفة طوال الوقت، الآن يمكننا استخدام قدمنا ​​للضغط على المصعد، إنه رائع حقا".

وأشار مدير المركز التجارى إلى أن دواسات القدم تمنح المتسوقين الطمأنينة وقال: "إن أسهل طريقة للعدوى هى عندما تلمس شيئا ملوثا، وتلمس وجهك فى نهاية المطاف، وسوف ينتقل الفيروس إلى فمك أو عينيك أو أنفك، لذلك توصلنا إلى فكرة المصعد الخالي من استخدام اليد والذي يعمل بالقدم".