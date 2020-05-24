شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق متصفح الويب الجديد Edge خلال مؤتمر "Build 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات فى العالم، متصفح الويب الجديد Edge خلال نسخة هذا العام من مؤتمر مطوريها السنوى "Build 2020 ".

وشملت المميزات الجديدة - التى يتضمنها متصفح "مايكروسوفت إيدج" - التكامل مع موقع "باينتريست" التى تقدم اقتراحات مقدمة من "باينتريست"، وميزة "سايد بار" الجديدة التى تحسن تجربة البحث على الإنترنت.

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كما شملت الإصدارة الجديدة من المتصفح، خيارات لمزامنة المحتوى وتخصيصه تستهدف فئة مهنيي تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ميزة تسهيل التبديل بين حسابات العمل والحسابات الشخصية عبر المتصفح.

على جانب آخر عقدت شركة مايكروسوفت في يناير 2019 شراكة مع NewsGuard لتقديم خدمتهم لمستخدمي Edge Mobile مجانًا، وذلك لمحاربة الأخبار المزيفة، حيث تستخدم NewsGuard لجنة من 4000 صحفي لمحاربة الأخبار الكاذبة والمعلومات الخاطئة والتضليل، حيث يقوم محللوهم المدربون، الذين هم من الصحفيين ذوي الخبرة، بالبحث فى العلامات التجارية الإخبارية عبر الإنترنت لمساعدة القراء والمشاهدين على معرفة أى منهم يحاول القيام بالصحافة الشرعية - وأيها ليس كذلك.

لكن بحسب موقع mspoweruser الأمريكى، قامت مايكروسوفت بتوسيع هذه الشراكة لتقديم الخدمة، والتي تكلف عادة 2.95 دولار شهريًا، مجانًا لمستخدمي Edge على سطح المكتب، وبموجب الاتفاقية ستقوم مايكروسوفت برعاية برنامج NewsGuard لمحو الأمية الإخبارية - من خلال أكثر من 700 مكتبة توفر لـ NewsGuard لأكثر من سبعة ملايين من رعاتها في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا - وستوسع البرنامج إلى بلدان جديدة، بما في ذلك أستراليا وكندا، والتي تخطط NewsGuard للعمل في وقت لاحق من هذا العام.