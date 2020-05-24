شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 83 % من مستخدمى الإنترنت خائفون من تسريب كلمات المرور الضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضوء الحاجة إلى تخزين كلمات المرور وجد باحثو الأمن السيبرانى أن 83% من مستخدمى الإنترنت خائفون من تسريب كلمات مرورهم الضعيفة، بينما يقول 54% إنهم غير مدركين لكيفية التحقق ما إذا كان قد تم بالفعل تسريب أى من بيانات اعتمادهم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتعد كلمات المرور الطريقة الأكثر شيوعًا للمصادقة، لكنها تعمل فقط إذا كان من الصعب اختراقها وتخمينها، لكن وفقًا للعدد المتزايد من التطبيقات التي تتطلبها، قد يكون من الصعب التوصل إلى أفكار جديدة لكلمات المرور المعقدة ووضعها في الاعتبار تمامًا خاصة عندما يُطلب من المستخدمين تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بانتظام، وفقًا لتقرير Kaspersky.

وقال التقرير "بالإضافة إلى هذا التحدي المتمثل في الإبداع بالنسبة للمستخدمين، أصبح تخزين كلمات المرور بأمان أكثر أهمية والبحث عن الحالات المحتملة التى يمكن أن يتم فيها تسريب بيانات الاعتماد"، ووفقًا للنتائج، يدعى 55% من المستخدمين أنهم يتذكرون جميع كلمات المرور الخاصة بهم - وهو ما قد يكون صعبًا إذا تم تلبية متطلبات الأمان مثل تعقيد كلمة المرور والتفرد.

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فيما كان واحد من كل خمسة (19%) يحتفظ بها مكتوبة في ملف أو وثيقة مخزنة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، بينما يستخدم 18% المتصفحات على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية لتخزين كلمات المرور الخاصة بهم.

وقالت مارينا تيتوفا، رئيس تسويق المنتجات الاستهلاكية فى Kaspersky: "يمكن للمستهلكين مراقبة انتشار البيانات الشخصية، بما فى ذلك كلمات المرور التى ربما تم تسريبها. وهذا ليس فقط من أجل مجرد الوعى فقط، بل يسمح أيضًا للأفراد باتخاذ الإجراء الصحيح لتقليل أي انتهاك للخصوصية".

كذلك فتوجد هناك بعض الطرق للتحقق مما إذا تم تسريب كلمة المرور الخاصة بالمستخدمين، فعلى سبيل المثال، خدمات مثل "Have I been Pwned؟" الاحتفاظ بقاعدة بيانات حيث يمكن للمستخدمين التحقق مما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بهم قد تم تضمينها في التسريبات العامة أو خروقات البيانات.