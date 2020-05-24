شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tinder يختبر "الوضع العالمى" لإزالة الحدود الجغرافية بين المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر Tinder "الوضع العالمي" الذي يزيل الحدود عبر التطبيق، ويسمح للمستخدمين بالبحث عن المواعدة في أي مكان في العالم، حيث يتيح لجميع المستخدمين بالبحث عن أشخاص على منصته دون أي حدود جغرافية، وتعني إزالة متطلبات المسافة أنه سيتمكن المستخدمون من البحث عن المواعدة المحتملة في أي جزء من العالم بدلاً من المسافة القصوى السابقة التي تبلغ 100 ميل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الميزة الجديدة يتم طرحها استجابةً للطلب من فئة المستخدمين من الشباب صغار السن، حيث قال Tinder "لقد أخبرنا الأعضاء منذ فترة أنهم يريدون مقابلة أشخاص من جميع أنحاء العالم، ونظامنا العالمي الجديد، مقترنًا بمقياسنا العالمي يعزز هذا الطلب".

وأضاف Tinder، "لدينا بالفعل خطط لفتح المرشحات الجغرافية، والآن قمنا بتسريعها"، وسيكون الوضع العام مختلفًا بشكل ملحوظ عن وضع "جواز السفر" الخاص بـTinder، والذي يسمح للمستخدمين بوضع أنفسهم في مدن أو مواقع مختلفة والبحث عن مستخدمين آخرين كما لو كانوا هناك حاليًا، لأن هذه الميزة أيضا تقصر المستخدمون على نطاق 100 ميل عند البحث عن التطابقات.

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وتخضع الميزة للاختبار حاليًا، ومن المحتمل أن يتم طرحها لجميع المستخدمين إذا سارت الأمور وفقًا للخط.

كما أنه نظرًا لأن تفشى COVID-19 قد عطل الحياة للكثيرين، نشر Tinder العديد من الميزات الجديدة في الأشهر العديدة الماضية لتسهيل المواعدة الكترونيا.

أوضح The Verge، إنه بالإضافة إلى إتاحة مواعدة الفيديو، فإن Tinder يختبر باختبار ميزة فيديو جديدة من شأنها أن تضع المستخدمين ضد بعضهم البعض في لعبة بث مباشر، وقد تتضمن حتى ميزة دردشة يمكن لـ "الجمهور المباشر" مشاهدتها.