شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كندا تكثف اختبار وتتبع فيروس كورونا.. وتوصى بالتطبيق الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الكندى إن البلاد ستعزز اختبارا انتشار فيروس كورونا COVID-19 وتتبع الاتصال، حيث إنها ترفع القيود تدريجياً وتعمل عن كثب مع شركتى أبل وجوجل على تطبيق هاتف محمول للمساعدة، وقال رئيس الوزراء جوستين ترودو إن الحكومة الفيدرالية تساعد بالفعل أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، فى تعقب الاتصال وإنها مفتوحة للقيام بنفس الشىء فى المقاطعات والأقاليم الـ 12 الأخرى.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال ترودو إن الشركات والمواطنين "بحاجة إلى معرفة أن لدينا نهجًا منسقًا لإعادة فتح تدريجيًا متأصلًا فى العلوم والأدلة والقدرة على اكتشاف أى فاشيات مستقبلية والسيطرة عليها بسرعة"، فيما قالت مقاطعة ألبرتا الغربية أمس الجمعة إنها ستختبر أى شخص في مرافق رعاية طويلة الأجل، حيث تم تسجيل معظم الوفيات، حتى لو لم يكن لديهم أعراض.

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وأظهرت البيانات الرسمية أن إجمالى الحالات فى كندا ارتفع إلى 81765 يوم الجمعة، وارتفعت الوفيات أقل من 2% إلى 6180، ومع تباطؤ العدوى، أعيد فتح المقاطعات تدريجيًا في الأسابيع الأخيرة، فيما قالت مقاطعة قالت كيبيك إن المتاحف والمكتبات وصالات السينما يمكن فتحها اعتبارًا من 29 مايو الجارى.

وف كالجارى، أكبر مدينة فى ألبرتا، يمكن إعادة تشغيل محلات الحلاقة ومصففي الشعر من 25 مايو، وستتمكن المطاعم والحانات من تقديم خدمة الطاولة بنصف السعة.

يذكر أنه فى 1 مايو، طرحت ألبرتا أداة تتبع رقمية لمراقبة تفشي المرض، وتهدف التطبيقات إلى المساعدة في تتبع الأشخاص الذين اتصلوا بشخص مصاب بـ COVID-19 والاتصال به.