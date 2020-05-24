شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة جديد بتطبيق الخرائط لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت جوجل ميزة جديدة بتطبيق الخرائط، وهى إعطاء معلومات عن الأماكن التى يسهل استخدام الكراسى المتحركة بها؛ حيث ستظهر الإشارة عند المتاجر والأماكن العامة التى تتوفر فيها مداخل وحمامات ومزايا أخرى، وذلك بشكل بارز لتسهيل العثور عليها.

وبحسب موقع GSM الهندى، فيحتاج الملايين من الناس خدمات تلائم احتياجاتهم الخاصة، مثل الرمبات أو الأبواب الأوتوماتيكية، فيما تعمل جوجل منذ عامين على جمع المعلومات عن المواقع التى يسهل الوصول والدخول إليها، وقد جاءت هذه الخاصية أخيراً لتضعها فى الريادة.

وقد كشفت الشركة أنه لتشغيل هذه الخاصية، باستطاعة المستخدم الذهاب إلى الإعدادات فى خرائط جوجل ثم "إعدادات قابلية الوصول" ثم الضغط على "المواقع سهلة الوصول"، لتظهر علامة كرسى صغير متحرك عند المواقع التى توفر هذه الخدمات، وذلك عند البحث عنها أو الضغط عليها على الخرائط.

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على جانب آخر أعلنت جوجل، أنها لن توفر بعد الآن أدوات مخصصة لتعلم الذكاء الاصطناعى أو التعلم الآلى لشركات النفط والغاز، التى كانت مخصصة لمساعدة شركات الوقود الإحفورى على إدارة عمليات الاستخراج، وتأتي هذه الخطوة استجابة لتقرير صادر عن جرينبيس بعنوان "النفط فى السحابة"، حدد عملاق التكنولوجيا بأنه واحد من ثلاث شركات تقنية رئيسية تساعد هذه الشركات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى حين لا يزال لدى جوجل عدد من العقود الحالية التى تقول إنها ستحترمها، قال متحدث باسم الشركة إن المضى قدمًا لن يعد ببناء خوارزميات مخصصة للتعلم الآلى لتسهيل الاستخراج فى صناعة النفط والغاز.

وأشار المتحدث إلى أن الشركة تتلقى فقط 65 مليون دولار من العائدات السنوية من خلال Google Cloud من شركات النفط والغاز، أي أقل من 1% من إجمالي الإيرادات من الخدمات السحابية.