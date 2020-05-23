تكنولوجيا: Redmi تكشف عن مكبر soundbar بقدرة 30W وسعر 28 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Redmi عن مكبر soundbar صمم لسلسلة أجهزة Redmi X الذكية التي تنطلق رسمياً في 26 من مايو، حيث يتميز المكبر بقدرة 30W وسعر 28 دولار.

تستعد شركة Redmi لإطلاق سلسلة أجهزة Redmi X خلال الفترة القادمة، على أن تقدم ثلاثة إصدارات من السلسلة تشمل X65و X55 وأيضاً X50.

Advertisements

يأتي مكبر soundbar الجديد من Redmi مع مكبر صوتي بقدرة 30W، والذي يتوفر الآن في Xiaomi YouPin بسعر 28 دولار، كما يدعم الإتصال بالبلوتوث 5.0، ويصل طول المكبر الصوتي إلى 78سم، وبإتساع 6.4سم، كما يأتي بوزن 1.5 كجم.

أيضاً يتميز المكبر الصوتي بتصميم باللون الأسود الغير لامع، كما يدعم التثبيت على الحائط، أو على سطح المكتب، أيضاً يدعم الإتصال لاسلكياً عبر S / PDIF وAUX.

المصدر

اعلان





