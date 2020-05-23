الإعلان رسميًا عن حاسوب الألعاب المحمول Razer Blade Pro 17 2020 مع شاشة بحجم 17.3 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - لم نرى الحواسيب المحمولة الكبيرة المُزودة بشاشات 17 إنش منذ فترة طويلة جدًا، فجميع الشركات تقريبًا إكتفت بالكشف عن الحواسيب المحمولة الصغيرة التي لا يتعدى حجمها 15 إنش، ولكن يبدو أن الشركات بدأت في الأونة الأخير بالإهتمام من جديد بالحواسيب المحمولة الكبيرة الحجم. في وقت سابق من هذا الشهر، قامت شركة Dell بالكشف عن الحاسوب المحمول Dell XPS 17 بإعتباره ” أصغر حاسوب محمول بحجم 17 إنش في العالم “، والآن قررت شركة Razer بدورها الكشف عن حاسوب محمول مماثل يضم بدوره شاشة بحجم 17 إنش موجه في الأساس للاعبين على غرار جميع حواسيب الشركة.

الحاسوب المحمول الجديد من شركة Razer يُدعى Razer Blade Pro 17 2020، وهو يضم شاشة بحجم 17.3 إنش وبدقة FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 300Hz مع العلم بأن هذه الشاشة تدعم 100% من التدرج اللوني sRGB. وبصرف النظر عن الشاشة، فهذا الحاسوب المحمول الجديد يضم كذلك الجيل العاشر من المعالج Intel Core i7 الثماني النوى والذي يبلغ تردده 2.3GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 16GB من نوع DDR4، فضلاً عن بطارية بقوة 70.5Whr.

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الحاسوب Razer Blade Pro 17 2020 الجديد يأتي كذلك مع ذاكرة داخلية بحجم 512GB من نوع PCIe NVMe SSD، ومعالج الرسوميات NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q مع 8GB من الذاكرة العشوائية GDDR6، وكاميرا أمامية بدقة 1 ميغابكسل تدعم خاصية الأمان Windows Hello، فضلا عن لوحة مفاتيح بإضافة خلفية RGB مدعومة من قبل Razer Chroma.

تم تزويد الحاسوب Razer Blade Pro 17 2020 الجديد كذلك بعدة منافذ تشمل Thunderbolt 3 و USB-A و USb Type-C، وتم تزويده كذلك بـ Wireless Intel Wireless-AX201 و البلوتوث 5. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا الحاسوب يأتي بشكل مسبق مع نظام Windows 10 Home.